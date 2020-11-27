ПСБ: К концу текущей недели оптимистичные настроения участников фондовых рынков несколько ослабли

Помимо слабой торговой активности в связи с выходным днем в США, инвесторы находятся в поисках новых новостных поводов для роста. Позитив на фоне сообщений о прорыве в разработке вакцины от Covid-19 уже заложен в ценах активов. Более того у некоторых экспертов появились сомнения насчет эффективности вакцины от Astra Zeneca. Необходимость проведения дополнительных исследований способна затянуть выход препарата на рынок. Осторожно инвесторы продолжают смотреть и на перспективы восстановления мировой экономики. В этом плане азиатские страны выглядят несколько лучше западных рынков, в основном за счет Китая. Так, прибыль китайских предприятий по итогам октября выросла на 28,2% г/г - максимальное значение с января-февраля 2017г (+10,1% в сентябре текущего года). Рост был достигнут за счет производства оборудования и электроники, а также автосектора.

В целом ключевые мировые индексы продолжают находиться вблизи максимумов и показывают лучший месяц по темпам роста. Дальнейшую динамику рынков в оставшейся части года может определить заседание ФРС 16 декабря. Пока же нейтральный сантимент будет сохраняться на фоне роста числа заболеваемости коронавирусом в Европе и США.

Что же касается настроений на мировых рынках на утро пятницы, то умеренный рост наблюдается на азиатских площадках, в небольшом плюсе фьючерсы на американские индексы. При этом сдерживающее влияние на сантимент может оказать откат от локальных максимумов нефтяных котировок. Сегодня стартует сезон рождественских распродаж, результаты которого могут оказать влияние на настроения инвесторов.

Учитывая откат нефтяных котировок и скорее нейтральные настроения на мировых рынках, в конце недели ждем от индекса МосБиржи консолидации вблизи текущих уровней. Актуальным диапазоном для индекса на ближайшие торговые сессии остается уровень 3100-3150 пунктов.



Роман Антонов

Главный аналитик

Отдел экономического и отраслевого анализа

Управление аналитики и стратегического маркетинга

Дирекция стратегии и проектов развития

ПАО Промсвязьбанк