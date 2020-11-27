ПСБ: На утро пятницы умеренный рост наблюдается на азиатских площадках, в небольшом плюсе фьючерсы на американские индексы

На утро пятницы умеренный рост наблюдается на азиатских площадках, в небольшом плюсе фьючерсы на американские индексы

Несмотря на снижение цен на нефть, в начале сессии ожидаем консолидации рубля по отношению к основным мировым валютам, что приведет к боковому движению пары доллар/рубль в районе 75,7 рубля

Учитывая откат нефтяных котировок и скорее нейтральные настроения на мировых рынках, в конце недели ждем от индекса МосБиржи консолидации вблизи текущих уровней. Актуальным диапазоном для индекса на ближайшие торговые сессии остается уровень 3100-3150 пунктов

Котировки ОФЗ медленно сползают вниз на безыдейном рынке

Чистая прибыль РусГидро (ДЕРЖАТЬ) по МСФО выросла в 1,7 раза - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: РусГидро представила финансовый отчет, который оказался на уровне ожиданий рынка. Рост выручки обусловлен увеличением выработки и продажи электроэнергии на фоне повышенной водности в большинстве водохранилищ ГЭС, а также увеличением продажи мощности за счет ввода в эксплуатацию Зарамагской ГЭС-1 и Верхнебалкарской МГЭС. В части расходов отметим снижение затрат на топливо в основном в ДГК в результате уменьшения отпуска электроэнергии и выбытия Приморской ГРЭС из периметра компании, и снижение расходов на услуги сторонних организаций и прочие расходы, что привело к умеренному росту операционных расходов, динамика которых (2,4% г/г) была ниже динамики выручки (8,2% г/г). В результате наблюдалось увеличение рентабельности по EBITDA и чистой прибыли на 5 п.п. и 7 п.п. – до 29% и 19% соответственно, а сами показатели достигли исторического рекорда. Дивидендная политика РусГидро предполагает выплату не менее 50% от прибыли по МСФО. При этом размер дивидендов не должен быть ниже среднего уровня за последние 3 года. Ожидаемая дивидендная доходность составляет 6,5%. Наша целевая цена для акций РусГидро составляет 0,72 руб./акция. Мы рекомендуем держать акции РусГидро.

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