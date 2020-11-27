ПСБ: В фокусе саммит ОПЕК+ в начале следующей недели

Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ

Цены на нефть Brent тестировали 49 долл./барр., но выше не смогли пойти и немного скорректировались вниз, но все равно остаются на высоком уровне и могут завершить текущую неделю ростом. Ключевым событием следующей недели выступает саммит ОПЕК+ (пн-вт), от которого рынок ожидает согласование переноса на 1 кв. 2021 г. повышенных объемов сокращения добычи нефти (на 7,7 млн барр./день).

Тем не менее, эйфория от успехов вакцин понемногу сходит на нет, внимание переключается на новости об очередных локдаунах. До оглашения итогов саммита ждем, что нефть Brent останется в зоне 47-49 долл./барр. Если стороны не заключат новую сделку, то на фоне все более тяжелой ситуации с коронавирусом аппетит к рисковым активам может заметно сократиться, что вызовет волну распродажи и в нефти.

Brent в этом случае может откатиться обратно в 40-45 долл./барр., что более оправданно и фундаментально.