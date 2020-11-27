«Фридом Финанс»: Рост продолжится, ориентир – 3060-3160 п. по индексу Мосбиржи

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня к 11:30 мск снизился на 0,6%, следуя за ценами на нефть. Американские фьючерсы торгуются в нуле. СМИ обсуждают перспективы проведения голосования выборщиков президента в США 14 декабря, если к 8 декабря не все штаты закончат подсчет голосов и официально подведут итоги выборов. Снижение покупательской активности на фондовых площадках подтверждает тенденцию последних недель фиксировать прибыль от длинных позиций.

Лучше рынка торгуются акции Русгидро. Результаты компании по МСФО за третий квартал и девять месяцев позволяют прогнозировать ее прибыль по итогам года на уровне 38 млрд руб. при консенсусе 46 млрд руб. Это дает основание ожидать снижения годового дивиденда Русгидро, а также уменьшения среднесрочной справедливой стоимости акции на 2-4%.

Хуже рынка торгуются акции Газпрома, вновь отыгрывая остающиеся высокими санкционные риски, несмотря на активный рост цен на газ. Постепенное усиление прогнозов формирования в среднесрочном периоде на газовом сегменте «рынка продавца» пока не находит значимого подтверждения в информационном фоне вокруг компании. Исключением можно назвать поддержку Северного потока-2 Бундестагом. В то же время инвесторов настораживает отсутствие реакции российских регуляторов на проблему страхования и прочей финансово-юридической поддержки компаний, обслуживающих Северный поток-2.

Сохраняющаяся политическая неопределенность в США усиливает спрос на «качество». Вместе с тем основные тенденции, поддерживающие «бычий» тренд текущей недели на отечественных площадках сохраняется. Учитывая традиционную для последних кварталов эластичность спроса на активы фондового рынка к негативным информационным шокам, считаю возможным продолжение роста до конца текущего торгового дня. Ориентир на закрытие по индексу Мосбиржи: 3060-3160 пунктов. Ожидания для пар USD/RUB и EUR/RUB: 75,45-76,30 и 89,80-90,75 соответственно.