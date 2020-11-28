«Фридом Финанс»: В понедельник индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 3120-3140 пунктов

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Мировые площадки завершают неделю преимущественно в плюсе. Основные индексы США в пятницу показывают подъем в пределах 1%. Европа тоже преимущественно растет, набирая до 0,5% и больше. Азиатские площадки сегодня демонстрируют более 1% роста. При этом совокупный спрос на бумаги развивающихся стран скорректировался вниз: индекс MSCI Emerging markets падает на 0,5%.

В нефти мы наблюдаем колебания возле планки $48. Сегодня диапазон движения по марке Brent составил $47,3-48,5. К концу дня торги идут ровно посередине этого коридора. Игроки рынка не демонстрируют желания резко фиксировать прибыль перед выходными, хотя за неделю баррель поднялся весьма существенно – почти на $3, или более чем на 6,5%. В начале следующей недели не исключаем похода выше $49,5 и закрепления нефти в диапазоне $48,5-49 уже в понедельник.

РТС немного отступает вниз от локальных вершин, достигнутых накануне. Сегодня индекс торговался ниже 1310 пунктов, а к вечеру все чаще держался под отметкой 1300, подходя в моменте вплотную к 1290 пунктам. За этой вполне ожидаемой коррекцией в понедельник может наступить очередной этап подъема. РТС имеет потенциал пробиться выше 1320 пунктов.

Индекс Мосбиржи в боковом тренде благодаря противовесу в виде растущих курсов базовых валют. Рынок в течение дня незначительно прирастал до 3140 пунктов, что ниже локального максимума 3150, и часть дня провел еще ниже – в диапазоне 3110-3120 пунктов, впрочем, позднее опять развернувшись. Ожидая роста рубля в понедельник на фоне умеренного повышения РТС, мы сохраняем нейтральный прогноз по индексу Мосбиржи. В начале недели индикатор будет торговаться по большей части в диапазоне 3120-3140 пунктов.

Среди ликвидных бумаг сегодня наиболее сильно растут акции Московской биржи. Бумаги прибавляют 4,8% и к вечеру не растеряли своей динамики. Такого сильного взлета внутри дня не наблюдалось практически с марта. Рост акций биржи длится всю неделю, и с четверга он явно ускорился – на абсолютно нейтральном новостном фоне. Технически Московская биржа имеет потенциал роста до 160 рублей за бумагу (еще +4,5% сверх текущей цены). Однако с большей вероятностью в понедельник эти акции могут скорректироваться. Снижение может составить до 148 рублей за бумагу в течение двух-трех сессий, прежде чем подъем продолжится.

В лидерах падения сегодня Татнефть: -4% по обыкновенным акциям и -3,7% по привилегированным. Так рынок отреагировал на сообщение компании, что она решила не переводить со следующего года свои месторождения на новую систему налогообложения (НДД). Это лишит Татнефть части льгот по добыче сверхвязкой нефти без компенсации за счет налогового вычета. На наш взгляд, решение не менять налоговый режим в долгосрочном плане скорее позитивен. Котировки могут отыграть вверх более 3% уже в начале следующей недели.

Доллар и евро сегодня растут в связи с уходом трейдеров на выходные. Валюта США закрепилась выше 76, евро в моменте поднимался вплотную к 91. В понедельник ожидаем увидеть укрепление рубля со снижением доллара в диапазон 75,5-76 и евро 89-,9-90,4.