ПСБ: Цены на нефть Brent уверенно вышли вверх из диапазона 40-45 долл./барр.

Цены на нефть Brent уверенно вышли вверх из диапазона 40-45 долл./барр. и будут оставаться в начале следующей недели (до итогов саммита ОПЕК+) в рамках 47-49 долл./барр. Если стороны не заключат новую сделку, то на фоне все более тяжелой ситуации с коронавирусом аппетит к рисковым активам может заметно сократиться, что вызовет волну распродажи и в нефти. Brent в этом случае может откатиться обратно к 40-45 долл./барр., что более оправданно и фундаментально. Плюс эйфория от успехов в разработке вакцин на следующей неделе, скорее всего, станет заметно ниже

Итоги недели на рынке драгоценных металлов

Цены на золото продолжают снижение, откатившись к уровням середины июля – в район чуть выше 1800 долл./унц. На фоне роста аппетита к риску золото как защитный актив снизило свою привлекательность. По нашему мнению, цены на золото способны удержаться выше уровня важной поддержки, вблизи 1800 долл./унц., но для возвращения к 1900 долл./унц. и выше необходимы новые информационные поводы

Итоги недели на рынке промышленных металлов

Цены на медь достигли максимального значения с 2014 года. Высокий спрос со стороны Китая на фоне восстановления экономики может привести к дефициту меди. Тенденция к росту мирового производства сохраняется на рынке алюминия, что должно увеличить существующий профицит и может негативно сказаться на ценах, т.к. спрос остается слабым.

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