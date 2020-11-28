Комментарии

ПСБ: Цены на нефть Brent уверенно вышли вверх из диапазона 40-45 долл./барр.

Цены на нефть Brent уверенно вышли вверх из диапазона 40-45 долл./барр. и будут оставаться в начале следующей недели (до итогов саммита ОПЕК+) в рамках 47-49 долл./барр. Если стороны не заключат новую сделку, то на фоне все более тяжелой ситуации с коронавирусом аппетит к рисковым активам может заметно сократиться, что вызовет волну распродажи и в нефти. Brent в этом случае может откатиться обратно к 40-45 долл./барр., что более оправданно и фундаментально. Плюс эйфория от успехов в разработке вакцин на следующей неделе, скорее всего, станет заметно ниже

Итоги недели на рынке драгоценных металлов

Цены на золото продолжают снижение, откатившись к уровням середины июля – в район чуть выше 1800 долл./унц. На фоне роста аппетита к риску золото как защитный актив снизило свою привлекательность. По нашему мнению, цены на золото способны удержаться выше уровня важной поддержки, вблизи 1800 долл./унц., но для возвращения к 1900 долл./унц. и выше необходимы новые информационные поводы

Итоги недели на рынке промышленных металлов
Цены на медь достигли максимального значения с 2014 года. Высокий спрос со стороны Китая на фоне восстановления экономики может привести к дефициту меди. Тенденция к росту мирового производства сохраняется на рынке алюминия, что должно увеличить существующий профицит и может негативно сказаться на ценах, т.к. спрос остается слабым.

ПАО «Промсвязьбанк»


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

БРИФ-2020. Байкальский риск-форум #ibrif
Пандемия – это не “черный лебедь”, а “серый носорог”
БРИФ-2020: «Последнее слово остается за командиром». О лидерстве в эпоху перемен
“Черный лебедь” 2020 года. Как сохранить непрерывность бизнеса в условиях пандемии
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги