ИАЦ «Альпари»: Инвесторы аккуратно готовятся к выходным

В пятницу под занавес торгов российский рынок акций продолжает аккуратно фиксировать прибыль. Ничего плохого не случилось, но индексы и акции забрались за эту взрывную неделю слишком высоко для того, чтобы оставаться там и дальше. Индекс МосБиржи консолидируется около 3132 пунктов, слегка снижается и может оставаться до появления нового драйвера в узком коридоре 3115-3145 пунктов. За эту неделю рублевый индикатор вырос на 2,2%, обновив пик на уровне 3149,90. Индекс РТС корректируется активнее, снижается к 1303 пунктам и, если не устоит на отметке 1300, то способен отступить в область 1280-1285 пунктов сейчас. За последние пять торговых дней валютный бенчмарк укрепился на те же 2,2%.

На этой неделе состоялось IPO «Озона», что поддержало акции АФК «Системы». Бумаги «Системы» росли к 34,47 руб., но на максимумах удержаться не сумели, скорректировались и теперь, вероятно, будут консолидироваться в пределах 30,0-32,0 руб., пока не станет понятным весь итог размещения маркетплейса.

История выхода на биржу «Озона» открывает иностранным инвесторам российский сектор e-commerce. Разгуляться здесь есть где, но почти везде риски не сопоставимы с вероятным прогрессом и доходностью. Однако вполне возможно, что онлайн-ретейл сейчас как раз тем и занимается, что подгоняет свою реальность под требования, чтобы стать интересным объектом для вложений.

ГДР TCS тоже держатся в плюсе, мало кто на площадке верил в то, что у бумаг есть потенциал для роста после срыва сделки. Однако бумага растет, потому что бизнес в действительности перспективен.

Доллар США вечером в пятницу поднимается к 76,00 руб. Таким образом, «американец» все же вернулся в диапазон 76-77 руб., где ему сейчас и место, но позже наметит движение к 77-78 руб. За неделю доллар США почти не изменился, несмотря на резкое снижение в ее середине. Евро торгуется по 90,80 руб., вернувшись в известные и комфортные рамки 90-92 руб. За пять торговых дней этой недели курс евро вырос на полпроцента.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»