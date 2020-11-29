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Курсы валют ЦБ РФ на 29 ноября: 75,8599 руб/доллар США и 90,4629 руб/евро

ЦБ РФ с 28 ноября установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 75,8599 руб.
  • 1 евро - 90,4629 руб.
  • 10 китайских юаней - 115,2450 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,4081 р. (0,54%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,4338 р. (0,48%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,4420 р. (0,39%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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