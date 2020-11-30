ПСБ: Неделю начнем со снижения

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

В рамках предстоящей недели можно выделить несколько факторов, способных оказать существенное влияние на настроения инвесторов.

Рынки продолжат следить за ситуацией с распространением коронавируса и новостями по вакцине. В последнее время игроки активно отыгрывали позитив, связанный с результатами тестирования вакцин различными производителями. Однако их внимание может переключится на дальнейшее активное распространение коронавируса, которое может привести к ужесточению карантинных ограничений в развитых экономиках. Это, в свою очередь, заставит инвесторов пересмотреть свои ожидания по траектории восстановления мировой экономики, что скажется на динамике широкого спектра активов.

В рамках предстоящей недели начнут поступать первые данные по сезону распродаж в США, который стартовал 27 ноября в «Черную пятницу». Статистика может показать, насколько домохозяйства готовых тратить на потребление и не наблюдается ли переход к сберегательной модели поведения в условиях пандемии. В случае выхода слабых данных, продажи в рисковых активах могут усилиться.

Также важным фактором станет макроэкономическая статистика. Здесь мы выделяем данные по индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг европейских стран и США, которые будут опубликованы во вторник, а также блок данных по рынку труда США, выходящий в пятницу. Публикация данных может оказать серьезное влияние на настроения инвесторов и способствовать направленному движению в широком спектре активов.