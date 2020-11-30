«Альпари Евразия»: Индекс РТС проторгуется 30 ноября в коридоре 1285-1315 пунктов

В пятницу, 27 ноября, большинство основных западных фондовых индексов умеренно выросло. Российские индексы закрылись разнонаправленно. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,13%. Долларовый индекс РТС на фоне ослабления рубля к доллару снизился на 0,36%. Среди лидеров роста – акции «МосБиржи» (+4,25%) и «Алроса» (+3,62%). Американский индекс Dow Jones вырос при этом на 0,13%.

Утром понедельника большинство индексов стран АТР снижалось на 0,6-1,1%. Исключением был Shanghai Composite, который прибавлял 0,48%. Фьючерс на индекс S&P500 торговался утром вблизи 3 615 п., на 0,6% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Утреннее снижение большинства азиатских рынков задает негативный внешний фон перед открытием рынка российских акций. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 3110-3170 пунктов, по индексу РТС — 1285-1315 пунктов. Сегодня финансовую отчетность по МСФО за девять месяцев опубликуют «Газпром», «РусГидро» и «Акрон».

Под давлением в пятницу оказался и рубль. По итогам дня на МосБирже доллар подорожал до 75,8525 руб. (+13,75 коп.). Европейская валюта выросла до 90,7375 руб. (+48,75 коп.). Более быстрый рост евро связан с ростом валютной пары EURUSD на мировом рынке с 1,1910 до 1,1960. Утром понедельника нефть снижалась к уровням закрытия пятницы, это окажет давление на рубль в начале сегодняшних торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 75,2-76,7 руб., для европейской валюты — 89,9-91,7 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари Евразия»