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ПСБ: В начале недели цены рублевых облигаций могут немного снизиться

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

По итогам прошлой недели доходность 10-летних ОФЗ осталась в боковом диапазоне 5,80 – 5,85% годовых. Оптимизм инвесторов в отношении рублевых облигаций поддержал рост котировок Brent с 45 до 48 долл за баррель, а также комментарии руководства ЦБР о возможности сохранения мягкой денежно-кредитной политики в 2021 г и, возможно, дольше. В то же время ускорение инфляции в РФ и ухудшение ситуации с ликвидностью в банковском секторе ограничили позитивную реакцию ОФЗ на улучшение внешнего фона. Структурный профицит ликвидности в последние две недели опустился до минимума с начала года, а ставка MosPrime на 3 месяца выросла с 4,73% до 4,93% годовых.

В начале текущей недели доходность 10-летних ОФЗ может показать рост в пределах 5 б.п. Давление на рынок будет оказывать снижение склонности к риску на глобальных рынках, а также неопределенность перспектив сделки ОПЕК+ по ограничению добычи в 2021 г. 

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПАО «Промсвязьбанк»

 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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