ПСБ: Сегодня утром настроения на мировых рынках можно оценить как негативные

В понедельник доллар попытается продолжить восстановление и сделать еще один шаг в середину диапазона 75-77,5 рубля, который, на наш взгляд, остается актуальным на ближайшие сессии

Учитывая внешний фон, сегодня в начале дня ожидаем преобладания продаж в российских акциях, что приведет к отступлению индекса МосБиржи в район 3110 пунктов

В начале недели ожидаем умеренного снижения котировок ОФЗ на фоне ослабления спроса на риск на глобальных рынках

ФСК (ДЕРЖАТЬ) снизила прибыль по МСФО за 9 месяцев до 58,5 млрд руб., скорр. EBITDA - до 104 млрд руб. - (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: ФСК ЕЭС продемонстрировала ожидаемое снижение прибыли на фоне опережающего роста операционных расходов (+4,9% г/г) относительно выручки (+1,6% г/г). Рост выручки обусловлен увеличением технологических присоединений к сетям в соответствии с графиком оказания услуг, определяемым заявками потребителей, а также оказанием строительных услуг, что нивелировало эффект снижения передачи электроэнергии. Рост операционных расходов в основном связан с увеличением амортизации из-за ввода в эксплуатацию объектов основных средств в рамках реализации инвестиционной программы. Несмотря на снижение прибыли, акции компании остаются привлекательными, поскольку ожидаемая дивидендная доходность составляет 9%.

ПАО «Промсвязьбанк»