ИАЦ «Альпари»: «питерские» против «Системы»

На прошлой неделе, с 23 по 27 ноября, рост российского фондового рынка не только продолжился, но и заметно усилился. Индекс МосБиржи за неделю вырос на 3%, до 3142,68 пункта, а индекс РТС чуть побольше, на 3,1%, до 1302,43 пункта. Мировые рынки ожидают, что с началом массовой вакцинации в разных странах пандемия коронавируса закончится. А рост российского рынка подогревался ещё и ростом цен на нефть: так, нефть Brent подорожала за неделю ещё на 7,3% вернувшись на максимумы начала года. Нефтегазовые акции, тем не менее, по темпам роста не смогли догнать бумаги биотехнологий и финансово-банковского сектора.

Лидером роста за неделю стали акции банка «Санкт-Петербург». Акции петербургского банка подорожали за неделю на 11,4%, до 57 руб. за акцию. Скорее всего, рост был вызван высоким спросом на акции в преддверии даты закрытия реестра акционеров для получения промежуточных дивидендов, назначенной на 11 декабря. Банк рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров, которое назначено на 30 ноября, утвердить дивиденды по итогам девяти месяцев 2020 года в размере 3,33 руб. на акцию, что соответствует дивидендной доходности в 5,8%. Мы пока не имеем целевой цены и рекомендации по акциям банка «Санкт-Петербург».

Динамику хуже рынка на прошлой неделе показали акции АФК «Система», подешевевшие за неделю против растущего рынка на 5,6%, до 30,93 руб. за акцию. По всей видимости, на падение акций холдинга повлияло прошедшее на прошлой неделе успешное IPO крупнейшего в России интернет-ретейлера Ozon, одним из владельцев которого являлась АФК «Система». После IPO доля «Системы» в капитале Ozon уменьшилась до 33,1%. Падение акций АФК «Система», видимо, временное, и могло быть связано с тем, что инвесторы продавали акции и перекладывались в депозитарные расписки Ozon, которые после IPO начали торговаться на Московской Бирже. Кроме того, акции АФК «Система» ещё в преддверии первичного размещения бумаг Ozon оказались довольно сильно переоценены. Наша целевая цена по акциям холдинга составляет 33 руб., рекомендуем «держать» бумаги.

По нашей оценке, на этой неделе индекс РТС проведёт торги в интервале значений 1290-1340 пунктов, а индекс МосБиржи — в коридоре 3120-3170 пунктов.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»