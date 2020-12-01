«Фридом Финанс»: Рубль сохраняет потенциал роста

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Основные рынки сегодня по большей части во власти коррекции. Индексы США, Европы и Азии консолидируются после выхода на новые локальные и абсолютные максимумы. Активы развивающихся стран попали под распродажу, теряя в среднем по индексу MSCI Emerging markets до 1,5%.

Нефть демонстрирует слабое снижение. В течение сессии колебания барреля марки Brent происходили преимущественно ниже уровней пятницы – в диапазоне $47,1-48,3. Игроки рынка оценивают возможный рост спроса на топливо в связи с близостью массовой вакцинации. На этой неделе мы не исключаем прорыв выше $50 за бочку нефти. Однако большую часть времени нефть может провести в нейтральном положении, торгуясь между 46,5 и 48-5 по Brent.

РТС сегодня отступил от пиков, достигнутых под конец предыдущей недели. Сегодня снижение превышает 1%. Индикатор погрузился в диапазон 1280-1300 и под конец дня держится немногим выше середины данного коридора. Текущее значение рынка не устойчиво. В базовом сценарии мы видим подъем ближе к 1300 пунктам уже во вторник. Также сохраняется риск отхода чуть ниже 1280.

Индекс Мосбиржи сегодня также заметно корректируется, показывая снижение до 1% и чуть больше. К вечеру динамика немного выправилась за счет роста курсов базовых валют. Под вечер рынок держится существенно выше 3100 пунктов, однако днем он демонстрировал просадку почти до 3090. Снижение с пиков прошлого четверга составило около 2%. В базовом сценарии ожидаем со вторника рост выше 3120 пунктов. Но есть вероятность закрепления ниже текущих значений ближе к планке 3090.

Среди крупных эмитентов сегодня наибольшую динамику показали акции Детского мира. В моменте они подскакивали выше 151 рубля с пятничных 126,5, то есть выстрелили вверх более чем на 19%. Позднее бумаги стабилизировались около 140, сохранив прирост внутри дня порядка 12%. Столь внушительный подъем связан с новостью о возможной покупке пакета Детского мира компанией Altus Capital почти на 30% по цене 160 рублей. Если сделка состоится, это будет одно из самых щедрых предложений в пользу миноритариев за последние годы. Даже если сделка состоится, акции детского мира, на наш взгляд, вернутся в диапазон 120-130 рублей уже после Нового года.

Российская валюта сегодня слабеет к доллару и особенно к евро на фоне разворота в нефти. Пара USD/RUB поднялась к значениям недельной давности. Доллар сегодня торговался в диапазоне 75,8-76,4, и под вечер сохраняет растущий импульс. Евро дорожает не только благодаря слабому рублю, но и уверенному росту самого евро на межбанковском рынке Евровалюта сегодня едва не пробилась через уровень $1,20 впервые с конца августа. Соответственно рост составил до 91,4 – впервые за полмесяца.

Рубль, на наш взгляд, сохраняет потенциал роста. Доллар на этой неделе может закрепиться ниже 75,5. Во вторник ожидаем увидеть падение ниже 76. Евро, если не сумеет закрепить успех против доллара, в паре с рублем опустится ниже 90,5. В базовом сценарии во вторник произойдет консолидация чуть выше 91.