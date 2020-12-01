ПСБ: Неделю начали со снижения

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

В понедельник продажи в российских акциях преобладали, чему способствовало ухудшение внешней конъюнктуры. Давление на наши бумаги оказала динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent потерял более 1%, отступив ниже 47,7 доллара за баррель. Также снижению нашего рынка способствовала динамика западных площадок. И если в Европе к вечеру основные индексы демонстрировали разнонаправленное движение, то в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 снизились на 1,1% и 0,7% соответственно. На таком фоне к окончанию торгов индекс МосБиржи потерял 1,1%, отступив в район 3107 пунктов.

Аутсайдерами торгов выступил нефтегазовые сектор – бумаги Татнефти, Новатэка, Сургутнефтегаза и Лукойла упали более чем на 3,8%. Лучше рынка торговались акции Детского мира, рост которых превысил 10% на новостях по оферте. Компанию им составили бумаги М.Видео и Яндекса, прибавившие 4,2% и 3,4% соответственно. Отметим, что в рамках сегодняшней сессии индекс МосБиржи сделал существенный шаг к 3100 пунктам. В ближайшие дни не исключаем продолжения коррекционного снижения, что приведет к отступлению рынка под эту отметку. При этом ближайшей поддержкой для индекса МосБиржи служит уровень 3000 пунктов. В случае углубления коррекции, от данного уровня «быки» могут попытаться вернуть себе инициативу и возобновить рост. В случае же его пробоя целью коррекционного снижения может выступить отметка 2850 пунктов.

На валютной секции Московской биржи рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар и евро прибавили порядка 0,8%, торгуясь в районе 76,5 и 91,5 рубля соответственно. Отметим, что в ходе сессии давление на рубль оказывали как ситуация на рынке, так и ослабление валют развивающихся стран. В результате пара доллар/рубль смогла отойти в середину диапазона 75-77,5 рубля. В дальнейшем, в случае ухудшения внешней конъюнктуры американская валюта может протестировать верхнюю границу данного коридора. Однако пока мы не видим поводов для выхода доллар выше 77,5 рубля.