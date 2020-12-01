«Альпари Евразия»: Индекс РТС проторгуется 1 декабря в коридоре 1270-1295 пунктов

В понедельник, 30 ноября, большинство основных западных фондовых индексов снизилось. Вслед за общей тенденцией в «красной» зоне закрылся и российский рынок акций. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи потерял 1,12%. Долларовый индекс РТС на фоне ослабления рубля к доллару снизился сильнее, на 1,57%. Среди лидеров снижения – «Mail.ru» (-3,85%) и «Лукойл» (-3,75%). Американский индекс Dow Jones снизился при этом на 0,91%.

Но уже сегодня утром рынки стран АТР дружно росли на 1,0-1,4%. Фьючерс на индекс S&P500 торговался утром вблизи 3 654 п., на 0,8% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Утренний рост в Азии задает благоприятный внешний фон перед открытием рынка российских акций. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 3075-3140 пунктов, по индексу РТС — 1270-1295 пунктов.

Вслед за акциями накануне снизился и рубль. По итогам дня на МосБирже доллар подорожал до 76,3900 руб. (+53,75 коп.). Европейская валюта выросла до 91,1625 руб. (+42,5 коп.). Во вторник утром нефть торговалась чуть ниже вчерашнего закрытия. Это может оказать некоторое давление на рубль в начале сегодняшних торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 75,6-77,2 руб., для европейской валюты — 90,3-92,1 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари Евразия»