Индекс МосБиржи сегодня постарается продвинуться в середину 3100-3150 пунктов

Евгений Локтюхов , начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Мировые рынки завершили ноябрь снижением. Ряд участников рынка предпочел в понедельник частично зафиксировать прибыль по итогам успешного месяца в условиях откатывающихся нефтяных котировок и дефицита поддерживающих новостей, а также роста опасений относительно влияния пандемии на потребительскую активность. Так, первые сообщения о старте рождественских распродаж, начавшихся в супермаркетах в США в пятницу, указали на более низкий траффик. Впрочем, отчасти этот фактор был нивелирован ожиданиями перетока спроса в Интернет-сегмент, в котором сезон распродаж традиционно стартовал лишь вчера, в так называемый Кибер понедельник, позволив потребсектору понести лишь умеренные потери. В лидерах снижения в США вчера оказались акции нефтегазового и финансового секторов, показавшие, впрочем, бурный рост по итогам месяца.

В целом же ноябрь месяц оказался очень сильным для мировых рынков благодаря завершению выборной кампании в США и прогрессу в разработке вакцин против Covid-19, способствовавшим ротации капитала в циклические сектора: S&P500 прибавил 11%, обновив исторические максимумы, ведущие европейские индексы – 14%-20%. MSCI EM, отражающий позиции развивающих рынков, вырос на 9% и вышел на максимумы с 2018 года, причем отдельные рынки развитых стран в долларовом выражении, в частности, Бразилия, Турция и Россия, показали рост более чем на 20%.

По состоянию на утро вторника настроения на рынках улучшились: азиатские рынки растут, уверенно «плюсуют» фьючерсы на американские индексы. Способствуют активизации покупателей сильные данные по деловой активности в промышленном секторе КНР (PMI от Caixin в ноябре составил 54,9 пунктов, - это максимум с ноября 2010 года!), а также сообщения Moderna о начале сертификации своей вакцины в США. Кроме того, сегодня ожидаются первые данные о старте рождественских продаж в Интернете, которые ожидаются сильными. Сегодня в фокусе внимания публикация страновых PMI в промышленности, находящейся в неплохом состоянии. Мы ожидаем, что благодаря новостной поддержке позитивный настрой на глобальных рынках сегодня сохранится.

По итогам торгов понедельника индекс МосБиржи (-1,1%) упал, откатившись к отметке 3100 пунктов: заметное ухудшение внешнего фона способствовало волне фиксации прибыли, фокусировавшейся преимущественно в акциях нефтегазового секторов и металлургических компаний. В лидерах роста оказались акции Детского Мира, поддержанные новостями о оферте со стороны Altus Capital по цене заметно выше рынка, а также акции М.Видео, РусАл и Яндекс. Ввиду улучшения настроений на глобальных рынках ожидаем, что индекс МосБиржи сегодня постарается отыграть потери, понесенные накануне и продвинуться к середине диапазона 3100-3150 пунктов, который пока сохраняет свою актуальность.



Евгений Локтюхов

Отдел экономического и отраслевого анализа

Центр аналитики и экспертизы

Дирекция стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"