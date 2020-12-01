ПСБ: Сегодня утром настроения на мировых рынках улучшились, ждем сохранения позитивного настроя на рынках в течение дня

Несмотря на снижение цен на нефть, в начале сессии ожидаем умеренного укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам, что приведет к отступлению пары доллар/рубль ниже 76,2 рубля

Ожидаем, что индекс МосБиржи останется в диапазоне 3100-3150 пунктов, сегодня постарается продвинуться к его середине

ОФЗ продолжают торговаться в боковом диапазоне. Корпоративные и субфедеральные заемщики активизировались на первичном рынке

EDITDA Газпрома (ПОКУПАТЬ) значительно превысила прогноз, убыток хуже ожиданий - (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Мы оцениваем отчетность Газпрома в целом нейтрально, отмечая, что основное негативное влияние на финрезультат оказала «бумажная» переоценка долга. В то же время, так как для выплаты акционерам дивидендов Газпром корректирует на такие статьи прибыль, то выплаты они получат, по нашим оценкам, в 7,5-8 руб./акцию. Газпром сохраняет приверженность дивидендной политике и планирует направить 40% прибыли по итогам этого года (по МСФО) на выплату акционерам и 50% - по итогам 2021 г. Наша рекомендация по Газпрому – 215 руб./акцию, рекомендация «покупать» с апсайдом в 17% от текущей цены.

Чистая прибыль Татнефти (ПОКУПАТЬ) по МСФО в 3 кв. составила 35,7 млрд рублей против 17,6 млрд руб. во 2 кв., выше прогноза - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Мы положительно оцениваем результаты Татнефти, отмечая, что на фоне улучшения конъюнктуры (рост цен на нефть) в 3 кв. компания смогла восстановить финансовые результаты. Тем не менее, отсутствие решения СД о выплате промежуточных дивидендов нивелировало, по сути, хорошую отчетность компании. В то же время, 3 декабря Татнефть проведет онлайн-звонок по итогам отчетности и, возможно, разъяснит вопрос с дивидендами, которые могут быть выплачены в целом за год.

ПАО «Промсвязьбанк»