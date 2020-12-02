«Фридом Финанс»: Две эффективные вакцины лучше одной

Михаил Денисламов, аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 30 ноября американские фондовые индексы завершили на отрицательной территории. Индекс S&P500 опустился на 0,46%, до 3622 пунктов, Dow Jones потерял 0,91%, NASDAQ снизился на 0,06%. Месяц завершился фиксацией прибыли в циклических секторах и перетоком капитала в акции роста. Технологический сектор выглядел наиболее сильным, прибавив 0,66%. Коррекция в секторе энергетики усилилась на фоне неопределенности вокруг заседания ОПЕК+, и он потерял 5,37%.

Соглашение Nikola (NKLA: -27%) и General Motors (GM: -2,7%) разочаровало инвесторов, так как оно не предусматривает инвестиций GM в бизнес Nikola.

S&P Global (SPGI: +3%) и британская компания IHS Markit (INFO: +7,4%) объявили о слиянии посредством обмена акциями. Объем сделки составит $44 млрд.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют позитивную динамику. Накануне были представлены окончательные данные об эффективности антиковидной вакцины от Moderna, которую оценили в 94,1%. Компания подала заявку на экстренное рассмотрение своего препарата в FDA. После закрытия основной сессии накануне американский регулятор назначил дату заседания специального комитета на 17 декабря. Участники рынка ожидают одобрения на использование вакцины и от Moderna, и от Pfizer уже в декабре. Кроме того, они рассчитывают, что около 40 млн доз, которых хватит, чтобы привить 20 млн человек, будут доступны до конца года. Это поддерживает позитивные настроения на рынках. Отметим, однако, что оптимистичные ожидания в отношении скорого старта вакцинации сохраняются с октября, поэтому их влияние на динамику торгов становится все более ограниченным. Ключевым положительным фактором на сегодня выступает замедление роста заболеваемости COVID-19 в большинстве европейских стран.

Министр финансов США Стивен Мнучин и председатель ФРС Джером Пауэлл сегодня выступят с докладами перед банковским комитетом Сената. Ожидается, что Мнучин повторит предложение направить $455 млрд неиспользованных средств в рамках специальных программ кредитования на фискальные стимулы. Не исключено, что надежда на принятие небольшого пакета поддержки экономики до инаугурации нового президента снова выступит фактором оптимизма. Вместе с тем крупные разногласия между демократами и республиканцами по этому вопросу сохраняются.

Азиатские фондовые площадки закрылись в зеленой зоне. Японский Nikkei вырос на 1,34%, китайский CSI300 – на 1,60%, гонконгский Hang Seng поднялся на 0,86%. Европейские индексы торгуются в плюсе. EuroStoxx 50 прибавляет 1%.

Аппетит к риску неуверенный. Ставка по 10-летним трежерис поднимается до 0,85%. Фьючерс на нефть Brent растет выше $48. Золото дорожает до $1790.

Ожидаем, что S&P 500 будет склонен к росту и проведет сессию в диапазоне 3620-3670 пунктов.

Сегодня будет опубликован отчет по индексу деловой активности в производственном секторе от ISM за ноябрь. Ожидается снижение показателя с октябрьских 59,3 до 58,0. Ухудшение эпидемиологической ситуации в гораздо меньшей степени вредит производству, чем весной, так как локальные ограничения касаются только сектора услуг. Нас интересует в первую очередь компонент индекса, отражающий уровень занятости в секторе (в октябре он составил 53,2), так как на его основе можно прогнозировать некоторые параметры ноябрьского отчета по рынку труда, который будет опубликован в эту пятницу.

Во вторник, 1 декабря, квартальный отчет опубликует один из крупнейших провайдеров CRM-решений Salesforce (CRM). Согласно консенсус-прогнозу, выручка компании вырастет на 16%, до $5,25 млрд, а скорректированная EPS останется на прошлогоднем уровне $0,75. Ожидается, что менеджмент Salesforce подтвердит слухи о покупке корпоративного мессенджера Slack (WORK) и объявит о сделке. Информация о ее деталях и стратегический взгляд менеджмента на возможную синергию будут определять дальнейшую динамику котировок CRM. Кроме того, в фокусе будут обновленные прогнозы компании на конец текущего финансового года. На наш взгляд, котировки покажут волатильность в пределах 8-9%.

Индекс настроений от Freedom Finance поднялся до 60 из 100. Показатель отражает надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в 2021 году. Беспокойство по поводу негативных последствий пандемии коронавируса начинает снижаться благодаря перспективам скорого начала массовой вакцинации.

Технически S&P 500 склонен к возобновлению восходящего движения. Состояния перекупленности и дивергенций по индикатору RSI пока не наблюдается, потенциал роста присутствует. Для уверенного развития «бычьего» тренда индексу широкого рынка необходимо преодолеть сопротивление в области 3665-3670 пунктов, где пролегает долгосрочная трендовая линия. Ближайшая поддержка для S&P500 располагается на уровне 3585 пунктов.