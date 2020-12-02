«Фридом Финанс»: В лидерах роста – золотодобытчики

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня к 11:00 мск вырос на 0,3%. Хуже рынка вновь торгуются акции предприятий ТЭК. Котировки Роснефти опустились на 1,6% на новости о приостановке buy back на прошлой неделе, после того как цена акции поднялась выше 475 руб. Поводом для наметившегося продолжения фиксации прибыли в секторе я считаю перенос заседания ОПЕК+ с 1 на 3 декабря. Напомню, от встречи ждут решения о продления на первый квартал 2021 года текущих ограничений по добыче нефти в 7,7 млн б/с. Сообщается, что участникам понадобились дополнительные консультации.

Однако на данный момент потенциал восстановления спроса в данном сегменте сохраняется, по крайней мере в перспективе ближайших недель. По словам министра энергетики Алжира, президента конференции ОПЕК Абдельмаджида Аттара, консенсус насчет сохранения условий соглашения в нынешнем виде до марта в ОПЕК достигнут. Таким образом, квоты, возможно, будут оставлены на прежнем уровне. В то же время сохранится и риск их быстрого повышения и, как следствие, усиления внешних для сделки ОПЕК+2.0 факторов, влияющих на нефтяные цены.

Фьючерсы на американские фондовые индексы восстановили большую часть утраченных вчера позиций, но рост по-прежнему сдерживает политическая неопределенность. Трамп сообщил в своем Twitter, что суд одного из городов Невады позволил провести инспекцию оборудования, использовавшегося в ходе выборов и содержимого запечатанных контейнеров с бюллетенями.

В лидерах роста акции Polymetal. Новостной фон вокруг золотодобытчиков в последние дни позитивен. Сегодня котировки поддерживает новость о том, что Polymetal инвестировал около $0,5 млн в обмен на 35% в совместном предприятии с компанией, которая владеет лицензией на геологоразведочные работы на площади Пекинская на полуострове Таймыр. По расчетам Polymetal, он может увеличить долю до 70%, вложив в геологоразведочные работы еще $1,1 млн до марта 2021-го и $0,6 млн к тому же периоду 2022 года. Polymetal также получил опцион на выкуп оставшейся доли в Пекинской в 2023-2026 годах после завершения оценки ресурсов по JORC. Таймыр слабо изучен в геологическом отношении. Исследовано лишь около 2% его недр, но база сырьевых ресурсов полуострова оценивается специалистами как значительная.

С учетом восстановления американских фондовых рынков и относительной стабильности нефтяных котировок, я прогнозирую продолжение роста на российских площадках в ходе текущей сессии. Ориентир на закрытие для индекса Мосбиржи: 3095-3140 пунктов, диапазон для пар USD/RUB и EUR/RUB: 75,70-76,40 и 90,40-92,00 соответственно.