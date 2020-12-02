«Фридом Финанс»: На рынке преобладают «бычьи» настроения

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

На фондовые площадки сегодня вернулся позитив. Драйвером для всех ключевых рынков служат новости о вакцине: Pfizer подала заявку на регистрацию препарата в европейские органы по надзору. Накануне Moderna сделала то же самое, параллельно отправив заявку в американскую FDA. От 1% до 2% прибавляют основные индексы США и Европы. Азия закрыла сессию в зеленой зоне. Индекс на акции развивающихся стран MSCI Emerging markets демонстрирует уверенный спрос на бумаги, отрастая более чем на 1,5%.

Нефть продолжает коррекцию. Сырьевые котировки слабо теряют, торгуясь под вечер немногим ниже $48. В течение дня разброс значений был достаточно умеренным: от $47,4 до $48,3. В условия тотального ралли на фондовом рынке вряд ли нефть сохранит свое нейтральное положение. Уже сегодня рост может возобновиться. В среду Brent способен перевалить за $48,6.

Российский РТС движется в унисон с зарубежными индексами. За сессию индикатор прибавлял 2% и зафиксировался к вечеру выше 1300 пунктов. Максимум дня лежит чуть выше 1310 пунктов. На рынке сильны бычьи настроения. До конца этой недели мы можем увидеть поход выше 1350 пунктов. Данная высота так и не была взята в последние месяцы. Рынок затормозил всего в нескольких пунктах от летних пиков.

Индекс Мосбиржи растет в пределах 1,5%. Сегодня рынок тестировал отметку 3160 пунктов впервые с конца января, то есть движется все дальше от уровней начала пандемии. Пока мы не наблюдаем симптомов перегрева рынка, однако до конца недели индекс может затормозиться вблизи текущих значений, колеблясь в диапазоне 3130-3180 пунктов. В среду возможно движение в верхней части данного коридора.

Среди растущих акций сегодня на себя обращают внимание бумаги Полиметалла (+5,3%). Котировки восстанавливаются вслед за мировыми ценами на золото. На этом же фоне пришла корпоративная новость о том, что Полиметалл купил небольшую долю в проекте на Таймыре. Инвестиция составила всего $500 тыс, но у компании есть возможность расширится, если месторождение окажется ценным. По нашей оценке, акции Полиметалла на этой неделе будут консолидироваться около 1700 рублей за штуку.

В валютной секции ситуация развивается в пользу рубля. Доллар в течение сессии откатился вниз с отметок возле 76,4 до 75,7, то есть практически на 1%, но позднее закрепился чуть выше дневного минимума. Потенциал снижения внутри дня все еще сохраняется. До закрытия дня пара может дойти до 75,5. Евро сегодня не настолько слаб по отношению к рублю. Падение составляет доли процента. Евровалюта держится немногим ниже 91, отражая укрепление против доллара на фоне роста рубля. Сегодня пара EUR/RUB вряд ли уйдет ниже 90,6 за единицу. В среду не исключен возврат к отметке 91.