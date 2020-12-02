ИАЦ «Альпари»: Покупатели на рынке снова активны

Рынок снова растет и делает это довольно энергично. После небольшой паузы покупатели вернулись к приобретениям, хотя внешний фон пока не менялся существенным образом.

Индекс МосБиржи во вторник подрос к 3147 пунктам, ближайшая цель подъема находится на отметке 3150 пунктов. Может ли туда забраться рублевый индикатор? Да, может, но чем выше, тем более явным создается впечатление «пузыря». Индекс РТС взлетел к 1310 пунктам и может закрепиться сейчас в рамках 1295-1315 пунктов.

В лидерах роста сегодня акции «Полиметалла», триггером для восходящего движения стала позитивная динамика в ценах на золото. Бумаги компании долгое время оставались под давлением, затем перешли в «боковик» 1568-1650 руб., верхнюю границу которого сегодня покупатели все же смогли преодолеть. Теперь важно закрепиться над 1650 руб., чтобы пройти к 1700 руб. — психологически значимому уровню.

В хорошем плюсе держатся акции компаний нефтегазового сектора, хотя цены на нефть движутся без четкого вектора. Рынок, по всей видимости, все еще рассчитывает на то, что от ОПЕК и ОПЕК+ придут решения по квотам на будущий год. Ждать здесь нечего, так как мониторинговый комитет рекомендовал не трогать то, что худо-бедно работает.

Под давлением держатся акции «ПИКа». Бумага зашла в «боковик» 558-610 руб. и прочно закрепляется внутри него. Фундаментальная поддержка в виде дешевой в российских реалиях ипотеки уже исчерпана, покупательская способность россиян от месяца к месяцу становится все более проблемной, и позитива здесь не видно. Еще какое-то время девелопмент продолжит продавать за счет низких ипотечных ставок, но качество возводимого жилья может ухудшиться.

Доллар США тем временем снижается в паре с рублем и выглядит слабовато, но без криминала. Он торгуется по 75,67 руб., может отойти к 75,50 руб., но оттуда его выкупят так же быстро, как и в прошлый раз. Евро стоит 90,91 руб., границы среднесрочного диапазона 90-92 руб. остаются без сомнений.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»