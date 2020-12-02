ПСБ: Обновили локальные максимумы

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

Во вторник российский фондовый рынок вновь перешел к росту на улучшении внешний конъюнктуры, чему способствовала публикация статистики по индексам деловой активности в производственном секторе европейских стран и США. В результате, покупки на нашем рынке поддержала динамика западных площадок. Так, в Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 1,1%, а в США в ходе первого часа торгов Dow Jones и S&P500 выросли на 1,5%. При этом негативная динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил в район 47,5 доллара за баррель, выступила лишь сдерживающим фактором. На таком фоне к 18.20 мск индекс МосБиржи подтянулся на 1,3%, достигнув района 3148 пунктов. Лидерами торгов выступили бумаги Полиметалла и EN+, рост которых превысил 4%.

Хуже рынка торговались Система и Детский мир, снизившиеся на 1,6% и 1,5% соответственно. Отметим, что акции Детского мира сегодня перешли в коррекцию после уверенного роста днем ранее. При этом, на наш взгляд, у бумаги еще сохраняется некоторый потенциал роста. В рамках сегодняшней сессии индекс МосБиржи смог обновить локальные максимумы, в моменте превышая отметку 3150 пунктов. Улучшение внешнего фона вернуло покупки в российские акции, однако риски коррекции, на наш взгляд, остаются достаточно существенными. Так, поспособствовать снижению может ситуация на рынке энергоносителей, в случае отступления ближайшего фьючерса на нефть марки Brent ниже 46 долларов за баррель на фоне результатов саммита ОПЕК+

На валютной секции Московской биржи рубль уверенно укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар упал на 1,1%, отступив до 75,6 рубля, евро потерял 0,5%, торгуясь в районе 90,7 рубля. Рубль сегодня также смог проигнорировать коррекцию на рынке энергоносителей, а основным фактором для него стало улучшение отношения инвесторов к рисковым активам, выразившиеся в укреплении валют развивающихся стран. В результате пара доллар/рубль сделала шаг к нижней границе диапазона 75-77,5 рубля. При этом пока мы не видим поводов для выхода из данных рамок, однако ухудшение внешней конъюнктуры и, в частности, ситуации на рынке энергоносителей, может поспособствовать восстановлению американской валюты и тестированию верхней границы данного коридора.