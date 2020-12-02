«Открытие»: Рынок вернулся к росту

Андрей Кочетков, ведущий аналитик брокерской компании банка «Открытие»

К 15:15 мск индекс МосБиржи повышался на 1,15% до 3143,44 п., а РТС рос на 1,62% до 1302,72 п. В первой половине дня отечественный рынок демонстрировал вполне уверенный рост. Китай поспособствовал оптимизму своей статистикой по производству. Индекс PMI от Caixin поднялся до максимума за десять лет 54,9 п. Нефть не мешала росту, поскольку торговалась в лёгком плюсе. Самый сильный рост около 2,4% показывал сектор металлов и добычи, в чем также помогли бумаги золотодобывающих компаний, которые отреагировали на отскок в золоте. Вслед за металлургами шёл потребительский сектор с ростом на 1,5%. Объём сделок на основной секции Московской биржи перевалил за 45 млрд рублей к середине дня.

«Аэрофлот» отчитался об убытке по МСФО за девять месяцев в размере 79,406 млрд рублей. Годом ранее компания за этот период заработала 20,305 млрд рублей. В III квартале убыток составил 21,136 млрд рублей. Выручка за девять месяцев сократилась почти вдвое, а в III квартале упала на 60%. Лидерами в составе индекса МосБиржи были бумаги «Петропавловск» с ростом на 8,8%, а также Polymetal, X5 Retail Group, ГМК «Норникель» и НЛМК. Слабее всех оказались бумаги «Детского мира» (-1,7%), а также Mail.ru Group, TCS Group, АФК «Система» и «Сургутнефтегаз». Последние явно реагировали на возобновление укрепления рубля.

Рубль укреплял свои позиции на фоне стабильной нефти и небольшой слабости доллара на Forex. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3650 рублей. Ставки MosPrime остались на день на уровне 4,43%, а вот на неделю выросли до 4,50% и 4,70% на месяц. Ставки явно реагируют на рост инфляционных ожиданий. Большинство макроэкономических прогнозов пока предполагают умеренную инфляцию в ноябре, но данные Росстата указывают, что она может разогреться до 4,4%-4,5%. В декабре ситуация с ценами вряд ли будет лучше, так как это традиционный месяц, когда возрастает ценовое давление. Впрочем, для рубля на текущий момент важна стабильность нефти и спрос на риск в мире. От ФРС и ЕЦБ ждут расширения стимулов, что неизбежно выливается в покупку активов развивающихся стран. К 15:15 мск:

USD-RUB – 76,015 (-0,49%),

EUR-RUB – 90,95 (-0,23%),

EUR-USD – $1,197 (+0,34%),

GBP-USD – $1,333 (+0,06%),

USD-JPY – 104,37 (+0,09%).

Европейские индексы также торговались в плюсе. Stoxx 600 прибавлял около 1,0%, а сильнее всех смотрелся банковский сектор. Дефляция в еврозоне составила 0,3% за ноябрь. В итоге годовая также осталась на уровне -0,3%, хотя ожидалось -0,2%. Производственный PMI еврозоны поднялся до 53,8 п. при ожиданиях 53,6 п. В Великобритании производственный PMI остался на уровне 55,6 п., хотя ожидалось его снижение до 55,2 п. Дефляция в еврозоне сохраняется уже четвёртый месяц подряд, что убеждает инвесторов в грядущем расширении стимулов ЕЦБ, так как дефляция считается долгосрочным разрушительным фактором. Германия удивила тем, что безработица в ноябре упала до 6,1% вместо ожидаемого роста до 6,3%. Конечно, можно также говорить о влиянии данных по Китаю на оптимизм в Европе. По сути, китайская экономика не испытывает каких-либо сложностей, так как в стране нет «второй волны» пандемии благодаря высокой дисциплине населения. К 15:15 мск:

FTSE 100 - 6390,58 п. (+1,99%),

DAX - 13419,86 п. (+0,97%),

CAC 40 - 5579,37 п. (+1,10%).

Нефть стабилизировалась на европейских торгах. Главным вопросом текущей недели остаётся политика OPEC+. Reuters пишет о том, что российская позиция состоит в необходимости постепенного повышения добычи, что, скорее всего, является последствием лоббирования корпоративных интересов отдельных отечественных компаний. Саудовская Аравия настаивает на продлении текущих ограничений. Есть и особое мнение в виде позы ОАЭ, где считают, что некоторые члены соглашения демонстрируют крайне низкую дисциплину и уже наращивают производство, пользуясь более высокой ценой на рынке. Поэтому, чтобы преодолеть текущие разногласия, участники соглашения взяли паузу до 3 декабря. Основное мнение на рынке состоит в том, что какие-либо планы на повышение добычи с 1 января могут привести к резкому падению котировок. Поэтому нефтяному альянсу будет выгодней сохранить на какое-то время текущие ограничения и вернуться к вопросу, когда начнёт ослабевать влияние пандемии и сопутствующих социально-экономических ограничений. К 15:15 мск:

Brent - $47,83 (-0,10%),

WTI - $45,21 (-0,29%),

Золото - $1808,4 (+1,54%),

Медь - $7675,42 (+1,27%),

Никель - $16100 (+0,42%).

Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка от 0,9% в NASDAQ до 1,2% в Dow Jones. На расширенных торгах снижаются акции Zoom Video, хотя компания отчиталась о резком росте продаж, но весеннее ралли оставляет мало пространства для надежд. Бумаги Tesla будут включены в индекс S&P 500 в полном объёме с 21 декабря. Российский рынок в большей степени реагирует на сильные данные по Китаю, который является одним из крупнейших торговых партнёров. Впрочем, позитивный внешний фон также позволяет подобраться к зоне исторических максимумов по индексу МосБиржи.