ПСБ: Рубль начнет день с консолидации

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился умеренно негативный внешний фон. Вновь поводом к продажам в национальной валюте может послужить ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent продолжает коррекционное снижение, отступив в район 47 долларов за баррель. При этом разнонаправленная динамика валют развивающихся стран не даст дополнительных ориентиров инвесторам. Несмотря на это, ожидаем стабилизации рубля по отношению к основным мировым валютам в начале сессии. В результате, пара доллар/рубль удержит позиции в районе 75,8 рубля. При этом в ходе торгов, в случае ухудшения ситуации на рынке энергоносителей и перехода ближайшего фьючерса на нефть марки Brent в диапазон 45-47 долларов за баррель, американская валюта может предпринять очередную попытку закрепления выше 76 рублей. Отметим, что в рамках ближайших сессий ожидаем сохранения долларом позиций в диапазоне 75-77,5 рубля, не видя поводов для выхода за его границы.

Напомним, что во вторник рубль продемонстрировал разнонаправленное движение по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию торгов доллар снизился на 0,7%, закончив день чуть выше 75,8 рубля, евро, напротив, подтянулся на 0,3%, поднявшись в район 91,5 рубля.