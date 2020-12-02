ИАЦ «Альпари»: Покупатели рубля ожидают решения ОПЕК

Во вторник, 1 декабря, по итогам дня рубль подорожал к доллару и фунту. Пара доллар/рубль снизилась на 0,71%, до 75,84 руб., фунт/рубль — на 0,03%, до 101,77 руб. Против евро рубль подешевел на 0,35%, до 91,48 руб.

Торги на Мосбирже открылись снижением по иностранным валютам. Несмотря на снижение нефтяных котировок на американской сессии, рубль закрылся в плюсе против доллара США. Его укреплению способствовало улучшение аппетита к риску на фоне хорошей статистики по деловой активности в промышленности Китая, новостей по вакцинам от коронавируса, а также общего ослабления доллара по всему рынку.

Участники рынка ожидают получения разрешений на использование своих вакцин против COVID - 19 компаниями Moderna, Pfizer и BioNTech. Доллар США подешевел к основным валютам на фоне резкого роста пары фунт/доллар и евро/доллар. Курс «британца» подскочил на 80 пунктов после сообщения Тома Ньютона из Times Radio, что Великобритания и Европейский Союз могут заключить сделку к концу недели. Также на доллар надавили статистика по деловой активности в США и новость о том, что министр финансов США Стивен Мнучин и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси возобновили переговоры по пакету помощи от COVID - 19. Производственный индекс ISM снизился к 57,5 в ноябре против 59,3 ранее (прогноз был 58).

Во вторник нефть сорта Brent подешевела на 0,88%, до $47,21. В среду c утра на торгах в Азии — на 0,43%, до $47,00 за баррель. Страны ОПЕК+ все еще не договорились о продлении соглашения на 2021 год. Встреча, запланированная на 1 декабря, была перенесена на четверг, 3 декабря. Разногласия между участниками картеля давят на нефтяной рынок

Баррель Brent держится над уровнем $47. Участники рынка ожидают решения ОПЕК, поскольку увеличение добычи нефти ударит по ценам на нефть и рублю. Пара доллар/рубль сохранит движение в диапазоне 75,30 - 76,60 руб. Выход цены из коридора определит направление движения примерно на одну неделю. Если цена прорывается вниз, то ждем теста уровня 74 руб. за доллар. Если покупатели окажутся сильнее, и цена закрепится выше 76,60 руб., то не избежать возвращения цены к уровню 77,80 руб. за доллар.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»