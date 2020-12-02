«Альпари Евразия»: Индекс РТС проторгуется 2 декабря в коридоре 1300-1325 пунктов

Во вторник, 1 декабря, большинство западных фондовых индексов выросло. На фоне глобального оптимизма инвесторов заметно подрос и российский рынок акций. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 1,29%. Долларовый индекс РТС на фоне укрепления рубля к доллару вырос сильнее, на 2,27%. На фоне взлета цен на золото, лидерами роста оказались бумаги золотодобывающих компаний – «Петропавловск» (+9,43%) и «Полиметалл» (+5,24%). Американский индекс Dow Jones вырос при этом на 0,63%.

Сегодня утром большинство торговых площадок стран АТР снижалось на 0,1-0,5%. Исключением был японский индекс Nikkei 225, который прибавлял скромные 0,04%. Фьючерс на индекс S&P500, после обновления вчера вечером исторического максимума, торговался утром вблизи 3 651 п., на 0,25% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Утренняя коррекция в Азии окажет давление на российские бумаги в начале сегодняшних торгов. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 3115-3180 пунктов, по индексу РТС — 1300-1325 пунктов.

Рубль накануне изменился к основным валютам разнонаправленно. По итогам дня на МосБирже доллар подешевел до 75,8475 руб. (-54,25 коп.). Европейская валюта выросла до 91,4850 руб. (+32,25 коп.). Такая динамика связана с ростом валютной пары EURUSD на мировом рынке до 1,2075, в результате которого она обновила максимум с апреля 2018 года.

В среду утром нефть торговалась чуть ниже вчерашнего закрытия. Это может оказать некоторое давление на рубль в начале сегодняшних торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 75,1-76,6 руб., для европейской валюты — 90,6-92,4 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари Евразия»