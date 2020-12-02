«Фридом Финанс»: «Быки» сохраняют силы

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Коррекция сменилась подъемом. Поводом для этого стала положительная динамика на внешних и сырьевых площадках. В лидеры роста вышли акции Petropavlovsk (+9,58%). Корректировались после повышения накануне бумаги Детского мира (-1,80%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 75,50-76,50.

Аэрофлот (+0,53%) отчитался за третий квартал по МСФО. Пассажиропоток перевозчика за девять месяцев сократился на 50%, выручка упала на 55%. В то же время в третьем квартале произошли заметные улучшения. Их драйвером стали внутренние перевозки и раннее бронирование. Лоукостер Победа оказался единственной в мире среди сопоставимых авиакомпаний, которая увеличила трафик на 12%. В результате выручка Аэрофлота поднялась в 3,3 раза, до 84,9 млрд руб., а операционные расходы за июль-сентябрь увеличились только на 63%. Аэрофлот сохраняет консервативный прогноз на ближайшие полгода, возможно, по итогам текущего квартала не стоит ожидать заметного роста объема перевозок на внутренних линиях, а в международном сегменте трафик останется на чрезвычайно низком уровне (менее 1 млн). Сохраняем рекомендацию «держать», компания накопила достаточный запас средств (порядка 120 млрд руб.), чтобы пережить сложные времена.

ОПЕК взяла тайм-аут. На консультации требуется больше времени, и это может сигнализировать о серьезных разногласиях по вопросу продления договоренностей в текущих параметрах. Есть данные о том, что картель заинтересован в сохранении нынешнего уровня цены на нефть. В этом случае стоит ожидать, что действующие ограничения добычи будут продлены на два-три месяца после нового года. Переговоры, скорее всего, продолжатся еще один день. Реакция рынка будет позитивной, в Brent будет торговаться в диапазоне $45-50 за баррель.

Ожидаем рост в пределах 1%. Рынок будет следовать за внешним фоном. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 3150-3200 пунктов. Прогноз для пары USD/RUB: 75,50-76,50 пункта.