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ПСБ: Сегодня Минфин РФ на аукционах предложит два «классических» выпуска ОФЗ

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

Торги рублевыми облигациями во вторник прошли без существенных изменений. Доходность 10-летних ОФЗ осталась на уровне 5,83% годовых. Неопределенность относительно сделки ОПЕК+ и умеренное снижение нефтяных цен компенсировались ростом ожиданий новых бюджетных стимулов США, что поддержало спрос на защитные активы.

Сегодня Минфин РФ на аукционах предложит два «классических» выпуска ОФЗ. Будущий 10-летний бенчмарк серии 26235 (погашение в 2031 г.) и ОФЗ 26234 с погашением в июле 2025 г. На прошлой неделе ведомство заявило, что до конца года планирует занять 350 млрд руб. Размещение классических облигаций в объеме около 90 млрд руб. в неделю выглядит амбициозной задачей и может потребовать премии к вторичному рынку. На прошлой неделе Минфин разместил гособлигации лишь на 17,8 млрд руб.

Если сегодня Минфин РФ решит разместить большой объем ОФЗ, то кривая доходности гособлигаций может сместиться вверх в пределах 5 б.п. Размещение в пределах 30-50 млрд руб. будет нейтрально для рынка.

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПАО «Промсвязьбанк»


/ Сибирское Информационное Агентство /
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