ИК «Фридом Финанс»: S&P улучшило прогноз по рейтингам ИК «Фридом Финанс»

ИК «Фридом Финанс»

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило рейтинги российского и казахстанского подразделений Freedom Holding Corp. на уровне В-/В и пересмотрело прогноз по рейтингам обеих компаний со стабильного на позитивный.

Аналитики S&P Global Ratings указывают на то, что увеличение розничных денежных потоков в России и Казахстане поддерживает показатели прибыльности Freedom Holding Corp. и ее дочерних компаний ООО ИК «Фридом Финанс» и АО «Фридом Финанс» на протяжении всего 2020 года.

Улучшение прогноза по рейтингам обеих компаний эксперты одного из трех ведущих мировых рейтинговых агентств объясняют значительным повышением способности Freedom Holding Corp. генерировать прибыль в 2020 году за счет увеличения объема бизнеса. В релизе S&P отмечается, что в первой половине текущего финансового года, завершающегося 31 марта 2021-го, показатель рентабельности собственного капитала группы превысил 60%.

По мнению экспертов S&P Global Ratings, холдинг продолжит постепенно увеличивать объем комиссионных доходов, пользуясь преимуществами, связанными с повышением интереса розничных инвесторов в России и Казахстане к рынкам ценных бумаг, и поддерживая при этом хорошие показатели капитализации в среднесрочной перспективе, несмотря на планы по приобретению активов. Не ожидается, что сделки, среди которых покупка АО «Банк Kassa Nova» в Казахстане, а также сестринских страховых компаний АО «СК «Freedom Finance Insurance» и АО «КСЖ Freedom Finance Life», окажут существенное давление на ликвидность группы, поскольку в ряде случаев предоплаты уже были произведены.

В аналитической записке агентства допускается, что при сохранении устойчивой способности компании генерировать прибыль благодаря расширению базы розничных клиентов, S&P Global Ratings может предпринять позитивное рейтинговое действие в отношении Freedom Holding Corp. Кроме того, рейтинг может быть повышен, если, несмотря на активное участие группы в сделках по слиянию и поглощению активов, ее показатели капитализации поднимутся до уровня, при котором коэффициент RAС будет устойчиво превышать 10%. Повышение рейтинга будет зависеть от успешного завершения сделок по приобретению активов и от значительного прогресса в рамках включения существующей базы клиентов в периметр Freedom Holding Corp.

«Улучшение прогноза S&P Global Ratings по рейтингам Freedom Holding Corp. мы оцениваем как значимое событие, которое отражает позитивное развитие нашего бизнеса. В этот непростой и интересный для мира и фондовых рынков год Freedom Holding Corp. продолжает улучшать результаты по всем направлениям и наращивать клиентскую базу. Во втором квартале 2021 фискального года выручка выросла на 111% год к году и достигла $69,7 млн, а комиссионные доходы увеличились на 106%, до $54,3 млн. По всему холдингу число клиентов превысило 195 тысяч. Эти результаты отражаются в котировках наших акций, которые торгуются на Nasdaq уже больше года и за это время выросли более чем в два раза. Мы также видим усиление интереса к нашей компании со стороны западных институциональных инвесторов, которые наращивают позиции в бумагах FRHC», — прокомментировал событие глава Freedom Holding Corp. Тимур Турлов.

По итогам октября клиентская база ИК «Фридом Финанс» достигла 80 тыс., а в ноябре капитализация холдинга на Nasdaq превысила $2 млрд. ИК «Фридом Финанс» стабильно занимает восьмое место в рейтинге ведущих операторов Мосбиржи по числу зарегистрированных клиентов. Этот результат подтверждает устойчивость бизнеса Freedom Holding Corp. к проявлениям кризиса, а также свидетельствует о привлекательности его уникальных продуктов для частных инвесторов. Напомним, что именно ИК «Фридом Финанс» стала первой в России брокерской компанией, открывшей широкому кругу инвесторов доступ к операциям с инструментами американского фондового рынка.

S&P Global Ratings присвоило рейтинг Freedom Holding Corp. в июле 2019 года, а в июне 2020-го подтвердило его. Согласно рэнкингу S&P, в категории В-/В находятся компании, которые имеют возможность в полной мере исполнять свои финансовые обязательства перед клиентами и контрагентами. Для постсоветского пространства рейтинги на уровне В-/В являются наиболее распространенными и референтными в сегменте финансовых услуг.