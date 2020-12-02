ПСБ: После роста накануне настроения на фондовых рынках скорее близки к нейтральным

Несмотря на умеренно негативный внешний фон для национальной валюты, ожидаем стабилизации рубля по отношению к доллару и евро в начале сессии

Рассчитываем на попытки индекса МосБиржи продвинуться выше 3150 пунктов, но не исключаем некоторого охлаждения спроса на российские бумаги

Сегодня Минфин РФ на аукционах предложит два «классических» выпуска ОФЗ. Размещение гособлигации более чем на 30 млрд руб. может потребовать премии к вторичному рынку и приведет к сдвигу вверх кривой доходности ОФЗ в пределах 5 б.п.

Сбербанк (ПОКУПАТЬ) прогнозирует рост корпоративного кредитного портфеля к 2023 г. на 15% - зампред - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Несмотря на то, что Сбербанк в ходе Дня инвестора выразил опасение относительно макроэкономического фона и в целом прогнозирует замедление роста банковского сектора в России на трехлетнем горизонте, было сделано несколько интересных заявлений относительно стратегии развития. Помимо прогнозов по росту корпоративного кредитного портфеля Сбербанк планирует увеличить выручку от использования персонализированных предложений клиентам на базе решений искусственного интеллекта до 150 млрд рублей в 2023 году с 75 млрд рублей в 2020 году. А всего у Сбербанка 3 глобальные цели: рентабельность капитала группы должна составить не ниже 17%, среднегодовой темп роста выручки нефинансовых сервисов выше 100% и выплата дивидендов на уровне 50% чистой прибыли группы при условии поддержания достаточности базового капитала на целевом уровне (свыше 12,5%). Объявленные планы Сбербанка обусловили вчера рост котировок на МосБирже на 3,6%.

Аэрофлот (ПОКУПАТЬ) в 3 кв. получил 21,1 млрд руб. чистого убытка по МСФО на фоне падения выручки на 60% - (НЕГАТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Аэрофлот продемонстрировал снижение финансовых показателей, выручка оказалась хуже ожиданий рынка. Падение произошло на фоне уменьшения пассажирских перевозок, которые в 3 кв. упали на 45% г/г из-за пандемии коронавируса. Выручка снизилась (-60% г/г) сильнее, чем операционные расходы (-42% г/г), что способствовало снижению EBITDA на 72,6% г/г, рентабельность по EBITDA сократилась на 10,8 п.п., до 23,7%. В 4 кв. 2020 г. и 1 кв. 2021 г. авиакомпания продолжит находиться под давлением, поскольку на этот период традиционно приходится низкий сезон в авиации, а пандемия коронавируса продолжается. Однако позже ситуация, вероятно, будет меняться в лучшую сторону благодаря разработанным вакцинам, с помощью которых удастся остановить распространение вируса, что приведет к восстановлению турпотоков и, как следствие, операционных и финансовых показателей авиакомпании.

ПАО «Промсвязьбанк»