«Фридом Финанс»: Рынки ждут итогов заседания ОПЕК+

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня к 11:00 мск вырос на 0,4%, реагируя на позитивную динамику в США несмотря на снижение нефти. Рынки ждут итогов заседания ОПЕК+, по вопросу квот на добычу на первый квартал, которое перенесено на 3 декабря. На этом фоне хуже рынка выглядят акции Роснефти. Инвесторы не спешат отыгрывать новость о планах компании выкупить у Нефтегазхолдинга Пайяхское месторождение на Таймыре с балансовыми запасами нефти в объеме 1,2 млрд тонн, что увеличило бы ресурсную базу Роснефти на 20%, а также повысило бы справедливую цену ее акции.

Позитивную динамику на рынках поддерживают новости из США, где ожидают новых мер стимулирования экономики. Как сигнал к активизации QE было воспринято заявление главы ФРС Джерома Пауэлла о том, что темпы восстановления экономики замедлились, а перспективы остаются «крайне неопределенными». В то же время риски для «быков» связаны с тем, что после усиления мер поддержки экономики ликвидность будет активнее поступать в сегмент низкодоходных инструментов фондового рынка.

Чистая прибыль Группы ВТБ в за 10 месяцев по МСФО составила 64,5 млрд руб., притом что прогноз на полный 2020-й года предполагает показатель в пределах 70-75 млрд руб. Этот результат способствует повышению справедливой стоимости ВТБ. Поддержку акциям банка на сегодняшних торгах оказывает новость о решении ЦБ, поручить Банку Траст выкупить у ФК Открытие часть непрофильных активов, в том числе пакет акций ВТБ, за счет собственной свободной ликвидности и депозита Банка России. Трасту будет передан пакет из 9% акций на рыночных условиях.

Алроса на телефонной конференции с аналитиками дала прогноз, который предполагает снижение запасов на 3-4 млн карат в четвертом квартале. Это окажет дополнительную поддержку свободному денежному потоку компании. Акции Алросы находятся сегодня среди лидеров роста.

При продолжении роста на американских фондовых площадках и сохранении стабильности в нефтяных котировках российский рынок способен продемонстрировать умеренный рост до конца текущих торгов. Ориентир на закрытие для индекса Мосбиржи: 3130-3165 пунктов, прогноз для пар USD/RUB и EUR/RUB: 75,50-76,30 и 90,75-92,50 соответственно.