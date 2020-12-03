«Фридом Финанс»: ОПЕК+ может усилить волатильность

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Внешний фон для рынка сегодня преимущественно позитивный. Рынки США открылись небольшой коррекцией после сильного роста накануне. Европа торгуется к концу дня разнонаправлено, Азия этим утром закрылась нейтрально. Индекс развивающихся стран MSCI Emerging markets после подъема во вторник зафиксировался на достигнутых высотах. Игроки рынка взяли паузу в ожидании новых сигналов.

Нефть немного сдала позиции. Brent сегодня торгуется преимущественно выше $47, однако в отдельные моменты уходил ниже этой планки, что может сигнализировать о готовности рынка сменить направление. Поводом для распродажи стала новость о недельных запасах в США по версии API: +4,1 млн баррелей, что сильно выше прогнозируемых -2,3 млн. Напряжение добавляет ОПЕК+, которая, как ожидается, должна продлить сделку по сокращению квот на следующий год. На ближайшей сессии ожидаем колебания в пределах $46,5-47,5. Не исключена временная просадка чуть ниже этого коридора.

РТС на новых максимумах с середины августа. К вечеру игроки разогнали рынок выше 1320 пунктов. В течение дня индикатор поднялся более чем на 1%, и положительный импульс не ослабевает: торги идут на верхней границе дневного коридора. Возможно, до конца сессии будет взята вершина 1330. В четверг ситуация будет развиваться с оглядкой на сделку ОПЕК+. Если будут сюрпризы, то волатильность может вырасти более чем на 1,5% вверх или вниз. Если изменений по квотам не произойдет, то игроки возьмут передышку. РТС может отойти в зону 1300-1320 пунктов.

Индекс Мосбиржи двигается вслед за общей конъюнктурой рынков. Тем не менее игрокам удалось поставить новый локальный рекорд вблизи 3180 пунктов. Уровень 3200 может быть преодолен уже на этой неделе – если будет поддержка со стороны нефти. При нейтральном внешнем фоне, скорее всего, уже в четверг нас ждет небольшое снижение с колебаниями вблизи 3150 пунктов.

Сегодня на рынке наблюдается синхронный парад акций металлургов. Норникель прибавляет 4%, следом идут ММК (+3,4%), НЛМК (+3%), Русал (+2,5%), Северсталь (+1,9%). Рост происходит в условиях слабого снижения цен на основные металлы, а также на фоне принятия нового бюджета РФ, где заложен рост налоговой нагрузки на металлургию. Вероятным драйвером для металлургов стали данные из Китая, где в ноябре был зафиксирован рекордный промышленный PMI, особенно в части спроса на металлы. Во всех перечисленных бумагах назревает краткосрочная коррекция, которая может начаться уже на этой неделе.

В лидерах падения сегодня бумаги Детского мира (-3,8%). Постепенно сходит ажиотаж, вызванный новостью о скупке бумаг крупным инвестором с премией почти на 20% к текущей цене. Поднять котировки не смогла даже новость о рекордном обороте в период «черной пятницы» и киберпонедельника. До конца недели бумаги могут вернуться ниже 130 рублей за штуку.

Рубль набирает в весе против доллара и евро. Они сегодня уходили в моменте ниже 75,4 и 91,1 соответственно, но позже отыграли по 20 копеек вверх. В четверг можем увидеть новый всплеск волатильности, вызванный новостями об ОПЕК+. В базовом сценарии доллар закрепится ниже 75,5, евро ниже 91.