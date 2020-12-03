ИАЦ «Альпари»: Биржевые «быки» высоты не боятся

Вечером в среду фондовый рынок остается в зоне роста. Покупатели забрались высоко, но, как уже было в этом году, пока нет негатива, ничто не мешает покупать, даже страх высоты. Индекс МосБиржи вырос до 3180 пунктов, новая цель находится на 3185 пунктах при условии, что внешний фон не подкачает. Индекс РТС укрепился до 1332 пунктов и способен торговаться в коридоре 1320-1335 пунктов.

В фаворитах «быков» сегодня акции «НорНикеля», которые бодро обновляют локальные максимумы, растут к 22820 руб. и готовятся обновить исторические рекорды. После Дня стратегии бумаги как будто воспряли духом, все вполне готово к пробою 22850 руб., важному уровню сопротивления, чтобы повторно протестировать 23656 руб. Среднесрочный тренд в бумаге уверенно восходящий, поэтому даже в случае технической коррекции велика вероятность продолжения покупок после паузы.

Все металлурги быстро потянулись к флагману. В хорошем плюсе акции «ММК» и «НЛМК», а также «ЭН+» и «Русала».

Без особенных причин в середине недели продают акции «Яндекса», под давлением торгуются бумаги «Полюс Золота». У драгметалла, в свою очередь, растущий импульс в моменте иссяк, нового не появилось, поскольку тяга к риску просто феноменальная, и это в коридор затмений.

По чему затмения и ударили, так это по стойкости и жизнеспособности доллара США. В паре с рублем «американец» сегодня сполз к 75,21 руб., может отойти к 75,15 руб., но здесь довольно много желающих купить бакс по столь привлекательной цене. Евро торгуется по 90,98 руб. и оставляет за собой рамки проторгованного канала 90-92 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»