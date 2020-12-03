ПСБ: Обновили локальные максимумы на противоречивом внешнем фоне

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

В среду российский фондовый рынок продолжил восходящую динамику на противоречивом внешнем фоне. С одной стороны, покупкам в наших бумагах способствовало восстановление рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent смог прибавить 0,5%, поднявшись в район 47,6 доллара за баррель. С другой, давление на рынок оказывала динамика западных площадок. Так, в Европе к вечеру основные индексы теряли в пределах 0,6%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 снизились на 0,3% и 0,2% соответственно. В результате, позитивная составляющая внешнего фона возобладала, что позволило индексу МосБиржи к 18.10 мск. прибавить 1,1% и подняться в район 3183 пунктов. Лидерами торгов выступили акции Норильского никеля (+4,6%), где инвесторы продолжают пересматривать свое отношение к бумагам компании на фоне прошедшего дня инвестора. Компанию им составили ММК и EN+, прибавившие более 3%. Хуже рынка торговались Детский мир (-4%), где продолжается коррекция после бурного роста понедельника, и Система (-2%). Отметим, что в рамках сегодняшней сессии индекс МосБиржи обновил локальные максимумы и сделал существенный шаг к отметке 3200 пунктов, выступающей ближайшим сопротивлением. В этом же районе в начале года рынок установил исторические максимумы. Пробой данной отметки может сигнализировать о высоких шансах на продолжение восходящей динамики, ближайшей целью которой выступит район 3300 пунктов.

На валютной секции Московской биржи рубль вновь укрепился к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар потерял 0,8%, торгуясь в районе 75,2 рубля, евро снизился на 0,5%, отступив до 91 рубля. Отметим, что национальной валюте удалось существенно укрепиться на противоречивом внешнем фоне. Кроме поддержки со стороны цен на нефть, выделим давление со стороны динамики валют развивающихся стран, которые сегодня умеренно ослабевают. В результате, пара доллар/рубль сделала еще один шаг к нижней границе диапазона 75-77,5 рубля. При этом пока мы не видим поводов для выхода вниз из данного коридора. Рисками для рубля может выступить слабость рынка энергоносителей, что не позволит ему продолжить укрепление.