«Фридом Финанс»: В фокусе отчетность Системы

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Преобладала положительная динамика. Лидерами роста стали акции ГМК Норникель (+4,43%). В аутсайдерах остались бумаги Детского мира (-2,76%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 75,00-76,00, опустившись на минимум с сентября на фоне роста цены на нефть.

АФК Система (-1,59%) отчитается за третий квартал по МСФО. Ожидается, что выручка составит 173 млрд руб. Драйвером роста продаж является не только МТС, но и другие сегменты, в частности Ozon и Детский мир. EBITDA прогнозируется на отметке 68 млрд руб. Консенсус-прогноз закладывает прибыль холдинга на уровне 3 млрд руб. Акции корректируются после серьезного роста. Недооценка холдинга к стоимости активов, на наш взгляд, будет сохраняться. Однако на динамику котировок будут оказывать позитивное влияние новости по вакцинации от COVID-19.

Ожидаем рост в пределах 1%. Главной новостью может стать решение ОПЕК по квотам добычи. Несмотря на возражения отдельных участников договоренностей, действующие ограничения могут быть сохранены еще на два-три месяца. Нефть может достичь отметки $50 за баррель. Индекс Мосбиржи способен обновить годовой максимум, поднявшись выше 3200 пунктов. Пара USD/RUB может опуститься ниже 75.