ПСБ: К вечеру продажи в рубле могут усилиться

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился умеренно негативный внешний фон. Фактором, способствующим продажам, выступает ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,2%, торгуясь в районе 48,1 рубля. При этом консолидация валют развивающихся стран у уровней закрытия среды не даст дополнительных ориентиров для направленного движения в рубле. Несмотря на снижение цен на нефть, в начале дня ожидаем стабилизации рубля по отношению к основным мировым валютам, в результате чего пара доллар/рубль удержит позиции чуть выше 75 рублей. В дальнейшем, в случае отката цен на нефть на фоне решения саммита ОПЕК+, продажи в рубле могут усилиться, что приведет к коррекционному росту американской валюты. В этом случае к концу сессии она может отыграть часть потерь предыдущих дней и вернуться в район 75,5-76 рублей. Также данной динамике может поспособствовать желание части игроков зафиксировать прибыль по спекулятивным коротким позициям в долларе.

Напомним, что в среду рубль существенно укрепился к основным мировым валютам. Так, к окончанию торгов доллар потерял 1%, вплотную подойдя к 75 рублям, евро снизился на 0,7%, закончив день в районе 90,9 рубля.