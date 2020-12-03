ИАЦ «Альпари»: Курс доллара приблизился к отметке 75 руб.

В среду, 2 декабря, по итогам дня иностранные валюты подешевели к российскому рублю. Пара доллар/рубль снизилась на 1,03%, до 75,07 руб., евро/рубль — на 0,67%, до 90,87 руб., фунт/рубль — на 0,93%, до 100,83 руб.

Торги на Мосбирже открылись снижением по доллару и евро. На американской сессии рубль усилил позиции против своих конкурентов на фоне общего ослабления доллара и роста цен на нефть. Аппетит к риску вырос после того, как министр финансов США Стив Мнучин и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявили о начале переговоров по пакету помощи.

На вечерней сессии нефть и рубль обновили максимумы на новостях с переговоров ОПЕК+. Пара доллар/рубль снизилась до 75,07 руб. Нефть подорожала до $48,73 за баррель. ОПЕК+ продвинулась к сделке, но детали не разглашались. Альянсу сегодня надо преодолеть разногласия и решить, наращивать добычу нефти на 1,9 млн баррелей в день с января или нет.

В четверг, 3 декабря, на торгах в Азии баррель Brent стоит $48,15. Участники рынка ожидают результаты встречи ОПЕК+. Пара доллар/рубль приблизилась к уровню 75 руб. Если Альянс согласится продлить соглашение на 2-3 месяца, то стоит ожидать укрепления рубля до 74 руб. за доллар. Внешний фон временно на стороне рубля, поэтому покупателям ничего не мешает продолжить укреплять российскую валюту.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»