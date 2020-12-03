«Альпари Евразия»: Индекс РТС проторгуется в коридоре 1320-1350 пунктов

В среду, 2 декабря, основные западноевропейские индексы завершили день разнонаправленно, американский рынок умеренно вырос. На этом не очень оптимистичном фоне российский рынок акций продемонстрировал заметный рост. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 1,33%. Долларовый индекс РТС на фоне укрепления рубля к доллару вырос сильнее, на 1,86%. Среди лидеров роста оказались бумаги металлургических компаний – «Норникель» (+4,56%) и «ММК» (+3,88%). Американский индекс Dow Jones вырос при этом на 0,2%.

Утром четверга большинство рынков стран АТР росло на 0,1-0,7%. Исключением был Shanghai Composite, который терял 0,2%. Фьючерс на индекс S&P500 торговался утром вблизи 3 663 п., на 0,1% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Утренний рост акций в Азии задает благоприятный внешний фон перед открытием российского рынка. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 3160-3220 пунктов, по индексу РТС — 1320-1350 пунктов.

Вслед за акциями накануне укрепился и рубль. По итогам дня на МосБирже доллар подешевел до 75,0700 руб. (-77,75 коп.). Европейская валюта снизилась до 90,8750 руб. (-61 коп.). Сегодня утром нефть торговалась вблизи уровня вчерашнего закрытия. Это задает нейтральный фон перед началом торгов рублем. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 74,3-75,8 руб., для европейской валюты — 90,0-91,8 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари Евразия»