ПСБ: Все внимание на ОПЕК+

Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ

Цены на нефть Brent в среду росли на новостях об одобрении вакцины Pfizer в Англии и планах США получить ее уже к 15 декабря для 170 тыс.человек. Статистика от Минэнерго США показала снижение в запасах сырой нефти на 0,7 млн барр., а запасы бензинов и дистиллятов наоборот - сильно выросли, на 3,5 и 3,2 млн барр. соответственно, подтверждая картину слабого спроса.

Сегодня в фокусе саммит ОПЕК+. Мы не ожидаем, что стороны согласуют повышенные квоты на 1 кв.2021 г. ввиду большого количества разногласий внутри альянса и более высокого уровня цен на нефть, чем в апреле, когда принимали предыдущее решение. Острой необходимости в дополнительном сокращении добычи нет. Ждем в таком случае негативной реакции нефти Brent - отката к 45 долл./барр. и ниже. До итогов саммита февральский контракт будет консолидироваться в зоне 47-48 долл./барр.