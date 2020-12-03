Комментарии

ПСБ: Все внимание на ОПЕК+

Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ

Цены на нефть Brent в среду росли на новостях об одобрении вакцины Pfizer в Англии и планах США получить ее уже к 15 декабря для 170 тыс.человек. Статистика от Минэнерго США показала снижение в запасах сырой нефти на 0,7 млн барр., а запасы бензинов и дистиллятов наоборот - сильно выросли, на 3,5 и 3,2 млн барр. соответственно, подтверждая картину слабого спроса.

Сегодня в фокусе саммит ОПЕК+. Мы не ожидаем, что стороны согласуют повышенные квоты на 1 кв.2021 г. ввиду большого количества разногласий внутри альянса и более высокого уровня цен на нефть, чем в апреле, когда принимали предыдущее решение. Острой необходимости в дополнительном сокращении добычи нет. Ждем в таком случае негативной реакции нефти Brent - отката к 45 долл./барр. и ниже. До итогов саммита февральский контракт будет консолидироваться в зоне 47-48 долл./барр.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги