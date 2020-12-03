ПСБ: Видим риск ухудшения настроений на мировых и российском рынке акций в течение четверга

Евгений Локтюхов , начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Тенденция к росту мировых фондовых рынков вчера ослабла – рынки учли позитивные новости по вакцинации и данных по деловой активности в промышленности и перешли в режим ожидания новых триггеров. По итогам среды европейские индексы показали слабовыраженную динамику, американские индексы также перешли к проторговке достигнутых накануне уровней, хотя к закрытию торгов индекс S&P 500 и смог прибавить 0,2%, обновив исторический максимумы. Динамика ключевых секторов на развитых рынках также была разнонаправленной. С одной стороны, спрос на циклические сектора сохранился – в лидерах роста и в Европе и в США оказались акции сырьевых секторов и финансовых учреждений. С другой, инвесторы предпочли вернуться к фиксации прибыли по акциям hi-tech и потребсектора на фоне опасений относительно устойчивости потребителя, поддержанных данными ADP о не столь мощном восстановлении рынка труда в США в ноябре (307 тыс. новых рабочих мест в частном секторе против 410 тыс., ожидавшихся по консенсусу Рейтер) и настораживающей тональности «Бежевой Книги» - региональный отчет ФРС показал, что в четырех из 12 округов наблюдается незначительный рост экономической активности или его отсутствие при скромном росте в остальных, темпы увеличения занятости - -низкие, причем оптимизм компаний ослабляется в условиях пандемии, угрожая ухудшением ситуации на рынке труда зимой. Поддержку рынкам оказали заявление лидера демократов в Палате Представителей о том, что пакет стимулов наконец-то будет согласован, причем в «ближайшие дни».

По состоянию на утро настроения на мировых рынках мы оцениваем как слабо негативные. Хотя азиатские рынки преимущественно умеренно растут, китайский Shanghai Composite и фьючерсы на американские индексы находятся под небольшим давлением, умеренные потери несут и цены на нефть и промышленные металлы. Сегодня в центре внимания данные по деловой активности в секторе услуг Европы и США, а также недельные цифры по пособиям по безработице в Америке – рост последних, способный заставить участников рынков более осторожно смотреть на ближайшие перспективы американской экономики, может привести к ухудшению настроений на глобальных рынках.

В среду российский фондовый рынок, после невнятного старта торгов, смог перейти к уверенному росту, ведомый спросом на «голубые фишки»: индекс МосБиржи прибавил еще 1,3%, вплотную приблизившись к зоне исторических максимумов 3200-3225 пунктов. В лидеры роста вышли акции НорНикеля (+4,6%), ММК (+3,9%) и Татнефти (+3,1%). Сегодня в первой половине дня ждем от индекса МосБиржи слабых попыток продвинуться к отметке 3200 пунктов, однако видим риск ухудшения настроений в течение торговой сессии и охлаждения спроса на «фишки» на фоне невнятного внешнего фона и опасений относительно неспособности ОПЕК+ продлить ограничения по добыче на 1 квартал 2021 года. Из внутренних корпоративных новостей отметим публикацию АФК Системой финотчетности по МСФО за 3 квартал. Также обращаем внимание, что сегодня последний день с учетом дивидендов торгуются акции ТМК.



Евгений Локтюхов

Отдел экономического и отраслевого анализа

Центр аналитики и экспертизы

Дирекция стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"