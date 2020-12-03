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ПСБ: Минфин РФ разместил ОФЗ лишь на 18,5 млрд руб.

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

Кривая доходности ОФЗ в среду сместилась вверх на 1 б.п. Умеренное давление на рынок оказывает неопределённость относительно сделки ОПЕК+, а также рост доходности гособлигаций развитых стран на 5-10 б.п. на этой неделе. Инвесторы закладывают в цены возможное ужесточение монетарной политики мировыми Центробанками по мере восстановления экономики. Инфляция в РФ в ноябре превысила таргет ЦБ РФ, что также ограничивает интерес к ОФЗ с фиксированным купоном.

Аукционы Минфина РФ вчера прошли при слабом спросе. Минфин продал 5-летние ОФЗ 26234 на 9,5 млрд руб., средневзвешенная доходность: 5,25% годовых. Размещение ОФЗ 26235 с погашением в марте 2031 г.  прошло на 9 млрд руб. Ведомство ограничилось премией к вторичному рынку в 2 б.п., что мы считаем позитивным сигналом.

Сегодня проведут сбор заявок на новые облигации Московская область, ВЭБ.РФ, Роснано. Новые 3-летние облигации ВЭБ.РФ считаем интересными при наличии премии по доходности к ОФЗ от 100 б.п., Роснано – от 150 б.п.

Дмитрий Монастыршин
Главный аналитик
ПАО «Промсвязьбанк»

 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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