ПСБ: По состоянию на утро настроения на мировых рынках мы оцениваем как слабо негативные, опасаемся их ухудшения к концу дня

Несмотря на снижение цен на нефть, в начале дня ожидаем стабилизации рубля по отношению к основным мировым валютам, в результате чего пара доллар/рубль удержит позиции чуть выше 75 рублей

Сегодня в первой половине дня ждем от индекса МосБиржи слабых попыток продвинуться к отметке 3200 пунктов, однако видим риск ухудшения настроений в течение торговой сессии

Минфин РФ в среду разместил ОФЗ лишь на 18,5 млрд. руб. Инвесторы предъявляют слабый спрос на ОФЗ с фиксированным купоном на фоне ускорения инфляции

Чистая прибыль Транснефти (-) по МСФО в 3 кв. осталась на уровне 38 млрд руб., за 9 мес. снизилась на 24%, до 110 млрд руб. - (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Результаты компании были ожидаемы и совпали с консенсусом. Более низкая динамика выручки Транснефти за отчетный период обусловлена падением доходов от транспортировки нефти и нефтепродуктов на 32 млрд руб., выручки от реализации стивидорных, дополнительных услуг порта и услуг флота на 3 млрд руб. Все это обусловлено влиянием сделки в рамках ОПЕК+. Этот фактор также будет давить на финрезультаты и в 4 кв. 2020 г., по нашим оценкам. Менее выраженное снижение прибыли, чем EBITDA, в годовом соотношении обусловлено тем, что в 3 кв.2019 компания создала резерв под убытки, связанные с остановкой прокачки по трубопроводу Дружба из-за загрязнения. В целом мы считаем отчетность компании нейтральной.

ПАО «Промсвязьбанк»