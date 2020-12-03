«Фридом Финанс»: Лучше рынка – акции Мосбиржи

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня к 11:00 мск снизился на 0,1% вслед за нефтью и на фоне неоднозначной динамики на американском рынке. Ряд новостей, вышедших в последние дни, представляют собой традиционные для рынка сигналы, отражающих стремление регуляторов охладить спрос. Палата представителей Конгресса США 2 декабря одобрила законопроект о подотчетности иностранных компаний, значительно ограничивающий возможности для размещения их акций на биржах США. Ограничения, прежде всего, затрагивают интересы китайских компаний, что свидетельствует о сохранении напряженности между лидирующими экономиками мира.

Bloomberg сообщает, что обсуждение параметров сделки ОПЕК+ с 2021 года теперь сводятся к предложениям о постепенном ослаблении снижения добычи нефти в течение нескольких месяцев. Таким образом, ОПЕК создает на рынке ситуацию, при которой краткосрочные прогнозы баланса спроса и предложения затруднительны, а это повысит риски для инвесторов и ослабит спрос.

Глава ФРС Джером Пауэлл в выступлении перед комитетом палаты представителей по финансовым услугам в среду подтвердил, что для регулятора «приоритетом остается поддержка экономики», но воздержался от каких либо конкретных указаний на возможные элементы расширения мер монетарного стимулирования.

Зампреда Банка России Алексей Заботкин накануне заявил, что ЦБ продолжает видеть пространство для дальнейшего смягчения кредитной политики, но «текущие темпы роста цен остаются вблизи нашей цели по инфляции 4%», ослабление обменного курса повлияло на текущую динамику цен, и это также будет приниматься во внимание при принятии решения об уровне ключевой ставки. Заседание Банка России пройдет 18 декабря, а до этого момента ситуация на рынке и позиция регуляторов по текущим вопросам монетарной политики может измениться.

Лучше рынка на новости о росте торговых оборотов в ноябре на 30% г/г, до 81,4 трлн руб., торгуются бумаги Мосбиржи. Оборот торгов на фондовом рынке увеличился при этом на 71,8% г/г.

Котировки Энел Россия выросли на 1%. Возможный повод – заявления гендиректора компании Стефана Звегинцова, назвавшего выход из угольной генерации и продажу Рефтинской ГРЭС «правильным, но непростым с экономической точки зрения» решением.

Хуже рынка выглядят акции НЛМК. Возможно, идет фиксация прибыли на факте поступления инвесторам ожидавшейся и отыгрывавшейся ранее покупками информации. В результате продажи компанией Владимира Лисина Fletcher Group Holdings Limited 2,1% НЛМК в рамках процедуры ускоренного букбилдинга free float металлургического комбината повысится с 18,6% до 20,7%. Это будет учтено индексным провайдером MSCI при пересмотре состава индексов в мае 2021 года. Для пассивного притока средств фондов в эти бумаги эффект не превысит нескольких десятых процента капитализации компании. Однако при сохранении позитивных трендов на рынке акций рост free float и веса в индексах — это важный фактор для оценок сравнительной привлекательности бумаг компаний металлургической отрасли. То, что в НЛМК, возможно, делают ставку на подобные оценки и ожидания, отражает стремление менеджмента компании к активному повышению ее рыночной капитализации.

Риски для «быков» фондового рынка в краткосрочном периоде связаны с наметившимся усилением централизованной поддержки сегменту качественных активов. Ключевые тренды, поддерживавшие котировки бумаг в последние недели, пока остаются в силе. В то же время новостной и внешний фон сигнализируют в пользу снижения в ходе текущей сессии. Ориентир по закрытию для индекса Мосбиржи: 3145-3200 пунктов, для пар USD/RUB и EUR/RUB 75,40-76,15 и 90,40-91,80 соответственно.