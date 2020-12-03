«Фридом Финанс»: Движение к новым максимумам продолжается

Михаил Денисламов, аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 2 декабря американские фондовые индексы завершили без существенных изменений. Индекс S&P500 поднялся на 0,18%, обновив исторический максимум и достигнув 3669 пунктов. Dow Jones прибавил 0,20%, NASDAQ потерял 0,05%. Макростатистика указала на то, что восстановление экономики замедляется. Тем не менее индексы завершили день существенно выше внутридневных минимумов. Сектор энергетики стал лидером роста, повысившись на 3,15%.

Квартальные результаты Salesforce (CRM: -8,5%) превзошли ожидания, однако внимание участников торгов было сосредоточено на объявлении о поглощении Slack (WORK: -2,6%) за $27,7 млрд. Часть инвесторов обеспокоена завышенной оценкой стоимости Slack.

Отчет разработчика ПО для управления данными NetApp (NTAP: +9,4%) оказался лучше консенсуса, компания повысила прогноз на следующий квартал.

Акции Workhorse (WKHS: -19%) оказались под давлением, так как US Postal Service отложил решение по контракту на покупку электрогрузовиков за $6 млрд.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют преимущественно боковую динамику. Эпидемиологическая обстановка в США продолжает ухудшаться. Число госпитализированных с коронавирусом впервые превысило 100 тыс. Центр по контролю и профилактике заболеваний США предупреждает, что общее число летальных исходов к февралю может увеличиться до 450 тыс. с текущих 275 тыс., если американцы не будут соблюдать меры предосторожности. Тем не менее отметим, что инвесторы склонны игнорировать кратковременное ухудшение ситуации, хотя оно и отражается на макростатистике, так как уверены в перспективах восстановления экономики в 2021 году благодаря массовой вакцинации.

Рост количества заболевших коронавирусом, по всей видимости, стимулирует американских законодателей к обсуждению проекта мер поддержки экономики объемом $908 млрд. С другой стороны, фондовые индексы находятся на исторических максимумах, поэтому фискальная помощь в тех объемах, которыми ее оказывали весной, уже не выглядит необходимой. Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл настаивает на принятии пакета объемом меньше $500 млрд, но это предложение уже дважды отклоняли демократы, считающие недостаточной помощь безработным и критикующие другие аспекты. Перспективы принятия новой программы экономической поддержки остаются туманными, но любой прогресс в переговорах будет позитивным фактором за счет низких ожиданий.

Азиатские фондовые площадки закрылись разнонаправленно. Японский Nikkei прибавил 0,03%, китайский CSI300 потерял 0,20%, гонконгский Hang Seng поднялся на 0,74%. Европейские индексы снижаются. EuroStoxx 50 теряет 0,4%.

Аппетит к риску неуверенный. Ставка по 10-летним трежерис повысилась до 0,93%. Фьючерс на нефть Brent снижается до $47,8. Золото дорожает до $1835.

Ожидаем, что S&P500 проведет торговую сессию в диапазоне 3640-3690 пунктов.

Сегодня будет опубликован индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM за ноябрь, который отразит динамику деловой активности в секторе услуг. Ожидается, что индекс снизится с октябрьских 56,6 до 56,0 пункта. Учитывая, что последнее время статистика выходит хуже ожиданий из-за влияния фактора карантинных ограничений, не исключаем, что сегодняшний отчет также может разочаровать инвесторов. Нас будет особенно интересовать компонент индекса, позволяющий оценить состояние рынка труда в секторе. В октябре показатель составил 50,1, а если он опустится ниже 50,0, это будет означать, что уровень безработицы в ноябре вырос с 6,9% месяцем ранее.

Сегодня результаты за третий квартал представит сеть дисконт-магазинов Dollar General Corporation (DG). Консенсус-прогноз закладывает выручку на уровне более $8,1 млрд (+16,1 г/г) и прибыль на акцию в размере $1,99 (+40% г/г) за счет роста сопоставимых продаж на 9,9% г/г. Позитивная динамика потребления сохраняется. На наш взгляд, за счет высокого спроса компания компенсирует дополнительные операционные издержки по управлению магазинами. На фоне недавно опубликованной успешной отчетности других крупных розничных сетей ожидаем позитивную реакцию рынка на релиз Dollar General.

Индекс настроений от Freedom Finance остается на отметке 62 из 100. Показатель отражает надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в 2021 году. Беспокойство о негативных последствиях пандемии коронавируса начинает снижаться благодаря перспективам скорого начала массовой вакцинации.

Технически S&P 500 склонен к восходящему движению. Состояния перекупленности по индикатору RSI пока не наблюдается, потенциал роста присутствует. Накануне индекс широкого рынка продолжил испытывать на прочность сопротивление в области 3665-3670 пунктов, где пролегает долгосрочная трендовая линия. Уверенного пробоя пока не произошло, но шансы на сохранение восходящего импульса сохраняются. После преодоления обозначенной области сопротивления индекс устремится к психологически важному уровню 3700 пунктов.