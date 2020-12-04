«Фридом Финанс»: Рынок будет консолидироваться в диапазоне 1320-1340 пунктов по индексу РТС

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Внешний фон для российского рынка сегодня нейтральный. Ключевые индексы США держатся в боковом тренде на фоне ожиданий принятия базового пакета стимулов в Конгрессе. Европа и Азия сегодня преимущественно в минусе. Рынки отходят от локальных максимумов, инвесторы фиксируют прибыль. В акциях развивающихся стран сохраняется растущая динамика: MSCI Emerging markets в плюсе на 1%.

Нефть вновь закрепилась выше $48. В моменте сегодня Brent стоил $48,5. Краткосрочный даунтренд сменился осторожным ростом, но перспектива прорыва к $50 остается неясной. Переговоры ОПЕК+ по квотам, согласно ожиданиям рынка, завершатся сохранением статус-кво. При этом внутри картеля есть явные противоречия. В частности ОАЭ желает поднять свою квоту, в то время как Саудовская Аравия не готова идти на такой прецедент. В базовом сценарии мы закладываем до конца недели колебания в диапазоне $47-49.

РТС корректируется в рамках краткосрочной фиксации прибыли игроками. Перед тем как перейти к снижению сегодня днем рынок протестировал отметку 1340 пунктов – в первый раз в середины августа. Данная вершина может стать точкой сопротивления на ближайшие сессии. К вечеру торги идут вблизи 1330 пунктов. В пятницу мы можем увидеть продолжение коррекции вплоть до 1310. При позитивном сценарии рынок будет консолидироваться в диапазоне 1320-1340 пунктов.

Индекс Мосбиржи теряет сегодня порядка 1%. Рост нефти утром позволил рынку обновить локальный максимум, поднявшись выше 3190 пунктов, чего не удалось сделать накануне. Позднее рынок просел до 3150, что является достаточно равновесным уровнем. На этих отметках мы ожидаем встретить конец недели, однако возможен небольшой подъем в пределах 20 пунктов на фоне ожидаемой коррекции рубля.

Фаворитом рынка сегодня выступают акции Сафмар, которые прибавили к концу дня 4,5%. Рост бумаг происходит в отсутствие значимых новостей на средних объемах торгов. В итоге котировки вернулись к уровням средины октября. Для акций Сафмара характерна столь высокая волатильность. В контексте растущего широкого рынка движение в этих бумагах может продолжиться и на последующих сессиях. Акции способны подняться в ближайшие недели до 520 рублей за штуку, или еще на 5%.

Рубль продолжил сегодня наступление на доллар. Американская валюта сдает позиции большую часть дня. К вечеру минимум составил 74,7, что еще может оказаться не окончательным итогом сессии: торги идут на нижней границе дневного диапазона. Сегодня до ночи, либо в пятницу утром может быть преодолен уровень 74,5. Однако окончание недели мы ожидаем в позитивном для доллара ключе. Американская валюта перед выходными может укрепиться до 75. Евро держится на новых многолетних минимумах против доллара и, как следствие, не сильно реагирует на укрепление рубля. Торги идут немногим ниже 91 рубля. В пятницу закладываем сохранение котировок на текущих уровнях.