«Альпари»: Фиксация прибыли может прийтись на пятницу

К вечеру четверга российский рынок акций слегка корректируется. Пока тут нет места бурной фиксации прибыли, но может быть, если внешняя конъюнктура будет способствовать, это в полной мере проявится в финале недели. Пока же легкие продажи и ноль поводов для движения. Индекс МосБиржи скорректировался к 3156 пунктам и может стабилизироваться в пределах 3150-3175 пунктов. Индекс РТС торгуется около 1336 пунктов, краткосрочно останется в диапазоне 1328-1340 пунктов.

В зоне коррекции сегодня вчерашние лидеры подъема — акции металлургических компаний. Бумаги «ММК» обновили было локальный пик на уровне 45,49 руб., после чего акцию закономерно потянуло вниз. Сейчас важно не уйти под 44,00 руб., тогда шансы на второй и более результативный заход вверх будут выше. Бумаги «НЛМК» тестировали пик минувшим вечером на уровне 203,50 руб., сегодня тут коррекция, которая увела акции к 190 руб. Она может завершиться в области 188-189 руб., не прервав тем самым восходящего тренда.

В нефти теплятся надежды на то, что ОПЕК+ что-то решит с квотами на первый квартал 2021 года. Но давайте посмотрим на ситуацию без розовых очков — за последние пару недель было множество возможностей это сделать, встреча сегодня-завтра уже ничего не изменит. Квоты останутся прежними, без возможности смягчения, но зато с допуском повышаться по мере приближения к весне. Это временно удержит цены на нефть стабильными в пределах $42-58 за баррель Brent, дальше одна надежда на активизацию спроса.

Доллар США вечером в четверг отступает к 74,42 руб., и здесь много желающих купить бакс настолько подешевевшим. На мировой арене доллар выглядит слишком перепроданным, где-то здесь есть точка разворота, значит, она скоро проявится и в рублевых парах. Нужно соблюдать осторожность, фундаментальной силы рубля не прибавилось ни на грамм. Краткосрочно, доллар может спуститься к 74,00 руб., но вряд ли ниже. Евро торгуется по 90,54 руб., здесь проторгованный коридор остается прежним, 90-92 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик «Альпари»