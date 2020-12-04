ПСБ: Рынок ушел в коррекцию на фоне фиксации прибыли

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

В четверг российский фондовый рынок перешел в коррекцию на нейтральном внешнем фоне. Так, в преддверии саммита ОПЕК+ на рынке энергоносителей наметилась консолидация чуть выше 48 долларов по ближайшему фьючерсу на нефть марки Brent. При этом динамика западных площадок также не давала особых поводов для направленного движения. Так, в Европе к вечеру основные индексы снижались в пределах 0,4%, а в США после первого часа торгов Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,3% и 0,4% соответственно. Несмотря на это к 18.20 мск индекс МосБиржи потерял 1,2%, отступив в район 3155 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции Роснефти и Татнефти, потерявшие более 2%.

Лучше рынка торговались Мечел и Ростелеком, прибавившие 3% и 1,5% соответственно. Отметим, что снижение на нейтральном внешнем фоне могло быть вызвано желанием части игроков зафиксировать прибыль по длинным позициям. Здесь также сказались опасения инвесторов, что итоги заседания ОПЕК+ будут способствовать снижению цен на нефть и, соответственно, ухудшению фона для российских бумаг. В результате, российский рынок отступил от локальных максимумов и уровня 3200 пунктов. Завтра важным фактором для наших бумаг станет реакция рынка энергоносителей на результаты саммита ОПЕК+.

На валютной секции Московской биржи рубль продолжил укрепляться к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар упал на 0,9%, отступив ниже 74,5 рубля, евро снизился на 0,4%, торгуясь в районе 90,6 рубля. Отметим, что на фоне стабилизации рынка энергоносителей, поводом к росту рубля стала динамика валют развивающихся стран, которые в большинстве своем сегодня укрепились. В результате, пара доллар/рубль ушла ниже поддержки, расположенной на уровне 75 рублей, и установила трехмесячные минимумы. В дальнейшем ожидаем попыток американской валюты закрепиться в диапазоне 73-75 рублей. Однако ухудшение внешнего фона может спровоцировать волну восстановления доллара. В частности, этому может поспособствовать снижение рынка энергоносителей на фоне результатов саммита ОПЕК+. В этом случае доллар попытается отыграть часть потерь и уровень 75 рублей.