«Фридом Финанс»: Рубль возвращается в лето

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Торговая динамика была смешанной. Лидерами роста стали акции Ozon (+9,08%). В аутсайдерах остались бумаги TCS (-3,09%). Пара USD/RUB опустилась ниже 75 впервые со 2 сентября.

Рубль укрепился до максимума за три месяца. С одной стороны, слабеет доллар, курс евро к нему достиг 1,21. За полгода американская валюта потеряла более 12%. Макроэкономическая картина в США улучшается, число повторных обращений за пособием по безработице достигло минимума с начала кризиса. Ожидается, что ее уровень за ноябрь опустится на 0,1 п.п., до 6,8%. Однако доллар, вероятнее всего, продолжит слабеть в декабре: в США с апреля растет дефицит торгового баланса и увеличивается отток капитала. Ослабление доллара толкает наверх цены на ресурсы, что выступает дополнительной причиной укрепления рубля.

Нефть дорожает после заседания ОПЕК+. Увеличение добычи на 500 тыс. баррелей с нового года стало следствием компромиссов. Дефицит останется в диапазоне 2-4 млн баррелей в сутки, что, на наш взгляд, некритично для рынка. При этом доля России составит 150 тыс. баррелей в день. Это относительно немного, но будет котировки это отыграют позитивно. Если цена Brent подскочит до $50 за баррель, пара USD/RUB вернется в диапазон 70-72.

Ожидаем разнонаправленную динамику. Будет отыгрываться макростатистика и динамика на внешних площадках. В России опубликуют данные по инфляции. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 3150-3200 п. Пара USD/RUB будет торговаться в пределах 73,50-75.