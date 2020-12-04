ПСБ: Доллар закрепится в диапазоне 73-75 рубля

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился позитивный внешний фон. Основным фактором поддержки для национальной валюты может выступить динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent растет более чем на 2%, поднявшись в район 49,7 доллара за баррель. Также покупкам может поспособствовать ситуация в валютах завивающихся стран, которые утром предпринимают попытку укрепления. Несмотря на столь позитивный внешний фон, после уверенного роста в четверг, ожидаем в начале дня бокового движения рубля по отношению к основным мировым валютам, в результате чего пара доллар/рубль удержит позиции в районе 74,5 рубля. В дальнейшем национальная валюта может предпринять попытку дальнейшего укрепления, что приведет к закреплению доллара в диапазоне 73-75 рубля. Учитывая изменение ситуации на рынке энергоносителей, данный коридоры выглядит актуальным на ближайшие сессии.

Напомним, что в днем ранее рубль уверенно укрепился к основным мировым валютам. Так, к окончанию четверга доллар упал на 0,8%, отступив ниже 74,5 рубля, евро потерял 0,5%, закончив торги в районе 90,4 рубля.